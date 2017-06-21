21 июня 2017, 18:01
Обход Звенигорода на V пусковом комплексе ЦКАД будет открыт осенью
Осенью 2017 года откроется автомобильное движение по участку V пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в обход Звенигорода (Московская область).
Об этом сообщил руководитель проекта ГК «Автодор» Вадим Рубанов: «Данный участок - это более 3,6 км новых дорог, мост через р. Москва и 2 развязки – в начале и конце участка».
В свою очередь зам. генерального директора компании-подрядчика «МОИСС» Вадим Жаринов заметил, что на участке работают 42 подрядных организации, 480 единиц техники, более 1200 человек.
Наша справка. Протяженность V пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 км, из них 28,33 км приходится на участок нового строительства и 48,11 км на участок реконструкции существующей автодороги А-107 «Московское малое кольцо» с уширением проезжей части до 4 полос движения.
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| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
У+Q3+без+проблем+конкуренцию+выиграет, +яги+сейчас+кайфовые+аппараты+делают!
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