Область инспектирует безопасность пассажирских перевозок
При выявлении завышенной стоимости проезда, по сравнению с экономически обоснованным тарифом, пренебрежения к правилам организации перевозок и неудовлетворительного техсостояния автобусного парка принимаются меры по противодействию оказанию небезопасных услуг.
К примеру, проверка областной транспортной комиссией организации работы общественного транспорта в Выборгском районе показала неудовлетворительное состояние автобусного парка и пренебрежение страхованием пассажиров у ООО «Светогорское жилищно-коммунальное хозяйство».
В связи с отказом компании от обслуживания межрегионального маршрута между Светогорском и пос. Мурино организованы временные перевозки на маршруте и готовятся документы для проведения открытого конкурса по определению нового подрядчика.
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