14 июня 2017, 07:49
Обнародованы дебютные изображения серийного BMW 6 Series GT
Фотографии появились в открытых сетевых источниках и сразу привлекли внимание поклонников. Ожидается, что подробную информацию о новом BMW опубликуют уже в ближайшие сутки.
Ранее стало известно, что в моторную гамму войдут 2-литровые турбомоторы мощностью 251 л.с., а также 3-литровые V6 выдающие 340 л.с. По некоторым данным, будет доступна даже гибридная силовая установка с 2-литровым бензиновым двигателем в основе.
Официально новинку, вероятно, представят в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
Напомним, что в модельном ряду баварского бренда 6-Series GT заменит гран туризмо 5-Series и будет позиционироваться чуть ниже 6-Series Gran Coupe. В основе 6-Series GT лежит модельная платформа CLAR, на которой также построена 7-ая серия. Ожидается, что за счет новой архитектуры автомобиль станет легче предшественника.
Кроме того, известно, что премиальный хэтчбек получит систему полуавтономного вождения и будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом. Больше подробностей о модели появится в ближайшее время.
Напомним, что руководство концерна BMW пересмотрело российский прайс-лист на наиболее востребованные модели. В частности, с 1 июля дороже станут седаны 3-Series и 5-Series, 4-Series Coupe, 4-Series Grand Coupe.
По данным представителей бренда, цены на линейку увеличатся на 1,9 %, новый прайс-лист официально начнёт действовать 1 июля.
Кроме того, российским покупателям снова предложат инновационный спорткар модели i8, машина снова поставляется на рынок РФ. Ранее немецкие масс-медиа сообщили о модернизации концерном моделей 3-series.
Ранее, напомним, российские дилеры бренда приступили к приему заказов на обновленные BMW 1 и 2 серий, а также M2 купе. Базовая стоимость на автомобили 1 серии составит 1 520 000 рублей, для спортивной модификации M140i xDrive – 2 720 000 рублей.
Цены на стандартную комплектацию моделей 2 серии купе разнятся от 1 790 000 рублей до 2 910 000 рублей. Спорткар M2 можно приобрести за 3 480 000 рублей.
В базовое оснащение 1 серии входят 6-ступенчатая «механика» и система активного рулевого управления. В качестве альтернативы можно установить коробку-«автомат» Steptronic или ее спортивную версию, а также адаптивную подвеску и тормозную систему M (доступны в стандартной комплектации для 120d M Спорт, 120d xDrive M Спорт, M140i и M140i xDrive).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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