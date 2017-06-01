1 июня 2017, 10:39
Обнародованы изображения конкурента УАЗ Hunter
На сайте Роспатента опубликованы изображения нового рамного внедорожника, который может стать конкурентом для модели УАЗ Hunter. Авто, судя по снимкам, получит жесткую крышу.
Новинка принадлежит авторству компании «Селеста», большинство разработчиков которой до этого работали на предприятии ГАЗ. Этот рамный внедорожник является второй моделью компании, предыдущая получила патент всего месяц назад. В отличие от данной модели, первый автомобиль представлен в открытом варианте.
Новинка будет базироваться на модели «Соболь» 4х4, от которой она унаследует передний и задний мосты, дифференциалы и КПП. Конструкцию построят на лонжеронной раме и каркасе из стальных труб.
Силовые установки автомобиля также будут взяты у «Соболя». Машина будет приводиться в движение 2,7-литровым двигателем отдачей 107 л.с. или 2,8-литровым мотором производительностью 148 л.с.
Пока неизвестно, пойдет ли модель в серийное производство.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
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