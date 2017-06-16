16 июня 2017, 08:43
Обновленная Hyundai Sonata получила ценник
Дилеры Hyundai из США уже начали принимать предварительные заказы на обновленную версию Sonata. В России новинку ожидают в течение ближайших нескольких месяцев, возможно, до конца лета.
Новая Sonata получила стильную головную оптику, вертикальные секции светодиодных ходовых огней, новые задние фонари, измененные бампера, оригинальные легкосплавные колесные диски на 17 или 18 дюймов и шестиугольную решетку радиатора. Место под один экземпляр госномера отныне находится не на крышке багажника, а на заднем бампере. Интерьер новинки пополнился модернизированной центральной консолью и переработанным блоком управления климатом.
Рестайлинговая Sonata также будет доступна в модификации Turbo с 245-сильным двигателем. В таком варианте седан оснащен радиаторной решеткой с крупными ячейками в стиле старшего собрата Genesis G80 Sport, тонированной оптикой и спортивной выхлопной системой. Салон Sonata Turbo получил более качественные материалы отделки, а также накладки и шильдики с надписью «Turbo».
Вероятнее всего, российским покупателям автомобиль будет доступен с 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 150 л.с., хотя на других рынках мощность этого агрегата - 163 л.с. Одновременно среди предложенных вариантов – обновленная Sonata с 2,4-литровым 185-сильным атмосферником и турбодизелем 2,0 T-GDI мощностью 245 л.с. от Kia Optima. В качестве трансмиссии на рестайлинговом седане предлагается современный 8-ступенчатый «автомат».
Базовую версию седана 2017 модельного года с 2,4-литровым 185-сильным атмосферником и «автоматом» оценили в 22 050 долларов США, что по действующему курсу составляет примерно 1 270 000 рублей. Новинка стала дороже предшественника на символические 100 долларов.
Российские цены и комплектации новой Hyundai Sonata уточнят ближе к старту продаж.
Отметим также, что наряду с Sonata на российском рынке ждут и i30.
Стоит напомнить, что на европейский рынок i30 поставляется из Чехии. В моторной гамме модели присутствует несколько дизельных двигателей, самый емкий из которых обладает мощностью 136 л.с. На большинстве локальных авторынков авто оснащается 140-сильным турбодвигателем.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Sonata New 2.4
|Год выпуска, с
|2010
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|178/6000
|Объем двигателя
|2359
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая)
|Привод
|На передние колеса
|Топливо
|Бензин А-95
|Все характеристики
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