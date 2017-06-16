16 июня 2017, 08:43

Обновленная Hyundai Sonata получила ценник

Дилеры Hyundai из США уже начали принимать предварительные заказы на обновленную версию Sonata. В России новинку ожидают в течение ближайших нескольких месяцев, возможно, до конца лета.
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Новая Sonata получила стильную головную оптику, вертикальные секции светодиодных ходовых огней, новые задние фонари, измененные бампера, оригинальные легкосплавные колесные диски на 17 или 18 дюймов и шестиугольную решетку радиатора. Место под один экземпляр госномера отныне находится не на крышке багажника, а на заднем бампере. Интерьер новинки пополнился модернизированной центральной консолью и переработанным блоком управления климатом.
 
Рестайлинговая Sonata также будет доступна в модификации Turbo с 245-сильным двигателем. В таком варианте седан оснащен радиаторной решеткой с крупными ячейками в стиле старшего собрата Genesis G80 Sport, тонированной оптикой и спортивной выхлопной системой. Салон Sonata Turbo получил более качественные материалы отделки, а также накладки и шильдики с надписью «Turbo».
Hyundai Sonata
Выпускается с 1996 г.
Новый 0 Р
Объявлений: 117
Отзывов: 6
 
Вероятнее всего, российским покупателям автомобиль будет доступен с 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 150 л.с., хотя на других рынках мощность этого агрегата - 163 л.с. Одновременно среди предложенных вариантов – обновленная Sonata с 2,4-литровым 185-сильным атмосферником и турбодизелем 2,0 T-GDI мощностью 245 л.с. от Kia Optima. В качестве трансмиссии на рестайлинговом седане предлагается современный 8-ступенчатый «автомат».
 
Базовую версию седана 2017 модельного года с 2,4-литровым 185-сильным атмосферником и «автоматом» оценили в 22 050 долларов США, что по действующему курсу составляет примерно 1 270 000 рублей. Новинка стала дороже предшественника на символические 100 долларов.
 
Российские цены и комплектации новой Hyundai Sonata уточнят ближе к старту продаж.
Отметим также, что наряду с Sonata на российском рынке ждут и i30.
 
Стоит напомнить, что на европейский рынок i30 поставляется из Чехии. В моторной гамме модели присутствует несколько дизельных двигателей, самый емкий из которых обладает мощностью 136 л.с. На большинстве локальных авторынков авто оснащается 140-сильным турбодвигателем.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Sonata New 2.4
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2014
КузовСедан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин178/6000
Объем двигателя2359
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая)
ПриводНа передние колеса
ТопливоБензин А-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Новая Sonata: проверка на прочность
Cолярис радует, покупал полгода тому назад, в автосалоне элекс полюс, по кредитной программе. в машине нравиться внешний вид, отличный салон, удобные сидения, просторная, хорошо подходит для небольшой семьи. просто мечта в управлении. бензин берет очень мало, особенно на трассе, бывает берет менее 7 ...
bedes
Hyundai Sonata 2009 уже на фото
когда будут продавать в россии сонату 2009
сергей
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Обновленная Hyundai Sonata получила ценник
Новая Sonata получила стильную головную оптику, вертикальные секции светодиодных ходовых огней, новые задние фонари, измененные бампера, оригинальные легкосплавные колесные диски на 17 или 18 дюймов и шестиугольную решетку радиатора. Место под один экземпляр госномера отныне находится не на крышке багажника, а на заднем бампере. Интерьер новинки пополнился модернизированной центральной консолью и переработанным блоком управления климатом. Рестайлинговая Sonata также будет доступна в модификации Turbo с 245-сильным двигателем. В таком варианте седан оснащен радиаторной решеткой с крупными ячейками в стиле старшего собрата Genesis G80 Sport, тонированной оптикой и спортивной выхлопной системой. Салон Sonata Turbo получил более качественные материалы отделки, а также накладки и шильдики с надписью «Turbo».{{model_547}} Вероятнее всего, российским покупателям автомобиль будет доступен с 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 150 л.с., хотя на других рынках мощность этого агрегата - 163 л.с. Одновременно среди предложенных вариантов – обновленная Sonata с 2,4-литровым 185-сильным атмосферником и турбодизелем 2,0 T-GDI мощностью 245 л.с. от Kia Optima. В качестве трансмиссии на рестайлинговом седане предлагается современный 8-ступенчатый «автомат». Базовую версию седана 2017 модельного года с 2,4-литровым 185-сильным атмосферником и «автоматом» оценили в 22 050 долларов США, что по действующему курсу составляет примерно 1 270 000 рублей. Новинка стала дороже предшественника на символические 100 долларов. Российские цены и комплектации новой Hyundai Sonata уточнят ближе к старту продаж.Отметим также, что наряду с Sonata на российском рынке ждут и i30. Стоит напомнить, что на европейский рынок i30 поставляется из Чехии. В моторной гамме модели присутствует несколько дизельных двигателей, самый емкий из которых обладает мощностью 136 л.с. На большинстве локальных авторынков авто оснащается 140-сильным турбодвигателем.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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