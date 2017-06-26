26 июня 2017, 14:19

Обновленная подвеска добавит комфорта Audi A8

Благодаря активной подвеске, которая применяется при обновлении Audi A8, пассажиры задних сидений почувствуют более плавную езду седана. Водителю предлагается удобство новых сидений модели.
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От предшественника модель отличается полностью активной электромеханической подвеской. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В. Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1 100 Нм крутящего момента через соединительный шток.
 
Благодаря передней камере седан распознает неровности дорожного полотна и заранее скорректирует активную подвеску таким образом, чтобы водитель и пассажиры не почувствовали неудобства. Информацию о состоянии проезжей части, по которой едет автомобиль, специальное устройство будет мониторить 18 раз в секунду, а реакция на изменение настроек подвески займет несколько миллисекунд. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями.
 
В случае бокового удара при ДТП подвеска будет на 8 см поднимать автомобиль с одной из сторон, чтобы контакт с препятствием приходился на жесткие структуры порогов и пола, а не на двери и другие более уязвимые элементы кузова.
 
Кроме адаптивной подвески у нового A8 будет полноуправляемое шасси. Это решение позволило улучшить управляемость седана и комфорт, а также уменьшить радиуc разворота — новому A8 потребуется для разворота меньше места, чем более компактному A4.
 
Публичное представление запланировано в сентябре на моторшоу во Франкфурте.

Комплектации и технические характеристики

Audi A8 Long W12 6.3 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин500
Объем двигателя6299
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл15.7
Загородный цикл8.7
Смешанный цикл11.3
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
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Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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Обновленная подвеска добавит комфорта Audi A8
От предшественника модель отличается полностью активной электромеханической подвеской. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В. Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1 100 Нм крутящего момента через соединительный шток. Благодаря передней камере седан распознает неровности дорожного полотна и заранее скорректирует активную подвеску таким образом, чтобы водитель и пассажиры не почувствовали неудобства. Информацию о состоянии проезжей части, по которой едет автомобиль, специальное устройство будет мониторить 18 раз в секунду, а реакция на изменение настроек подвески займет несколько миллисекунд. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями. В случае бокового удара при ДТП подвеска будет на 8 см поднимать автомобиль с одной из сторон, чтобы контакт с препятствием приходился на жесткие структуры порогов и пола, а не на двери и другие более уязвимые элементы кузова. Кроме адаптивной подвески у нового A8 будет полноуправляемое шасси. Это решение позволило улучшить управляемость седана и комфорт, а также уменьшить радиуc разворота — новому A8 потребуется для разворота меньше места, чем более компактному A4. Публичное представление запланировано в сентябре на моторшоу во Франкфурте.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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