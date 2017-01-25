Обновленное купе Toyota Supra вышло на тесты

В объективы фотошпионов попало обновленное спорткупе 2018 модельного года. На данный момент спорткар, премьера которого запланирована на следующий год, проходит дорожные тесты в зимних условиях.
Одновременно с публикацией шпионских фото появились первые подробности о новинке. Ожидается, что под капотом Supra расположится гибридный двигатель, состоящий из турбированного V6 и электромотора 400 л.с.
Сообщается, что модель будет выполнена на основе концептуального прототипа Toyota FT-1 Concept, однако серийный образец получит ряд иных дизайнерских решений, среди которых оптика и элементы обвеса.
Автомобиль получит ту же платформу, что и готовящийся к дебюту BMW Z5, однако новинка будет выпускаться исключительно в кузове "купе".
Одновременно с публикацией шпионских фото появились первые подробности о новинке. Ожидается, что под капотом Supra расположится гибридный двигатель, состоящий из турбированного V6 и электромотора 400 л.с. Сообщается, что модель будет выполнена на основе концептуального прототипа Toyota FT-1 Concept, однако серийный образец получит ряд иных дизайнерских решений, среди которых оптика и элементы обвеса. Автомобиль получит ту же платформу, что и готовящийся к дебюту BMW Z5, однако новинка будет выпускаться исключительно в кузове "купе".
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