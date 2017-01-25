25 января 2017, 17:44

Обновленное купе Toyota Supra вышло на тесты

В объективы фотошпионов попало обновленное спорткупе 2018 модельного года. На данный момент спорткар, премьера которого запланирована на следующий год, проходит дорожные тесты в зимних условиях.
Одновременно с публикацией шпионских фото появились первые подробности о новинке. Ожидается, что под капотом Supra расположится гибридный двигатель, состоящий из турбированного V6 и электромотора 400 л.с.
 
Сообщается, что модель будет выполнена на основе концептуального прототипа Toyota FT-1 Concept, однако серийный образец получит ряд иных дизайнерских решений, среди которых оптика и элементы обвеса.
 
Автомобиль получит ту же платформу, что и готовящийся к дебюту BMW Z5, однако новинка будет выпускаться исключительно в кузове "купе".

Комплектации и технические характеристики

Toyota Supra 3.0 i 24V Turbo MT
Год выпуска, с1993
Год выпуска, по2000
КузовКупе
Количество дверей/мест3/4
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин280
Объем двигателя2997
Тип трансмисииМКПП
ПриводЗадний
ТопливоБензин АИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Тойота Супра

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Обновленное купе Toyota Supra вышло на тесты
Одновременно с публикацией шпионских фото появились первые подробности о новинке. Ожидается, что под капотом Supra расположится гибридный двигатель, состоящий из турбированного V6 и электромотора 400 л.с. Сообщается, что модель будет выполнена на основе концептуального прототипа Toyota FT-1 Concept, однако серийный образец получит ряд иных дизайнерских решений, среди которых оптика и элементы обвеса. Автомобиль получит ту же платформу, что и готовящийся к дебюту BMW Z5, однако новинка будет выпускаться исключительно в кузове "купе".
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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