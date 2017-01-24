Обновленному Chevrolet Niva выданы госгарантии

Министерство промышленности и торговли России поддержало предоставление госгарантий совместному предприятию General Motors и «АвтоВАЗа» на запуск производства внедорожника Chevrolet Niva второго поколения.
Положительное заключение было направлено в правительство. Полная стоимость проекта составляет 21,57 млрд рублей, из которых на собственные средства совместного предприятия придется 6,57 млрд. Объем требуемой на реализацию господдержки составляет 10 млрд рублей.
Планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет.
В рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек.
Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года.
Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Положительное заключение было направлено в правительство. Полная стоимость проекта составляет 21,57 млрд рублей, из которых на собственные средства совместного предприятия придется 6,57 млрд. Объем требуемой на реализацию господдержки составляет 10 млрд рублей. Планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет. В рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек. Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года. Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
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