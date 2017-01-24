24 января 2017, 13:50

Обновленному Chevrolet Niva выданы госгарантии

Министерство промышленности и торговли России поддержало предоставление госгарантий совместному предприятию General Motors и «АвтоВАЗа» на запуск производства внедорожника Chevrolet Niva второго поколения.
Положительное заключение было направлено в правительство. Полная стоимость проекта составляет 21,57 млрд рублей, из которых на собственные средства совместного предприятия придется 6,57 млрд. Объем требуемой на реализацию господдержки составляет 10 млрд рублей.
 
Планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет.
 
В рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек.
 
Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года.
 
Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
Не пропущу. Я же – внедорожник
Ну и дура, теперь будет виновата в ДТП, если не было контакта со Шнивой. А тот дятел получит 100 рублевый штраф.
longman1188
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Обновленному Chevrolet Niva выданы госгарантии
Положительное заключение было направлено в правительство. Полная стоимость проекта составляет 21,57 млрд рублей, из которых на собственные средства совместного предприятия придется 6,57 млрд. Объем требуемой на реализацию господдержки составляет 10 млрд рублей. Планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет. В рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек. Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года. Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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