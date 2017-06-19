19 июня 2017, 09:08

Обновленному Mazda CX-9 добавили безопасных функций

Благодаря обновлению, включая системы безопасности, автомобиль получил максимально возможную оценку Top Safety Pick Plus от американского Страхового института дорожной безопасности.
^
Предпосылкой для рестайлинга были недочеты предыдущего варианта модели. Дело в том, что в 2015 году по итогам краш-тестов у автоэкспертов был ряд претензий, которые производителю предстояло устранить. В частности, речь идет о силовом каркасе автомобиля, алгоритме и размерам подушек безопасности, благодаря чему удалось улучшить защиту пассажиров и водителя в салоне. Кроме того, кроссовер оснащен современной системой предотвращения столкновения.
 
Новый вариант CX-9 выпустили в 2016 году. В салоне установлено 3 ряда сидений, на которых могут поместиться 7 человек. 
Mazda CX-9
Выпускается с 2008 г.
Новый от 1 919 000 до 2 044 000 Р
Объявлений: 18
Отзывов: 4
Под капотом автомобиля разработчики установили бензиновый турбированный двигатель Skyactiv-G объемом 2,5 литра мощностью 231 л.с. Трансмиссия представлена 6-ступенчатым «автоматом». Кроссовер выполнен в полно- и переднеприводном вариантах. 
 
В базовой комплектации новоиспеченный владелец Mazda CX-9 получит мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, датчиками давления в шинах, парктрониками и двухзонным климат-контролем. 
Скоро CX-9 появится в продаже на российском рынке. На данный момент автомобиль получил сертификат качества для появления в салонах России.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-9 Sport 3.7 AT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Мощность, л.с./ об/мин277
Приводполный
Городской цикл15.4
Загородный цикл9.0
Топливобензин
Все характеристики
Купить авто Мазда СХ 9

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda CX-9
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Три кроссовера – Honda Pilot, Mazda CХ-9, Hyundai ix55
очень прилично выше- аж на 4мм
владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mazda Автомудрость Mazda АвтоПитер Mazda Дизайн и тюнинг Mazda Новинки и концепт кары Mazda Новости и акции автосалонов Mazda Автосалоны и дилеры марки Mazda Аренда и прокат авто марки Mazda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mazda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mazda
Главные материалы
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Mazda CX-9
Объявления о продаже Mazda CX-9
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль CX-9
Обновленному Mazda CX-9 добавили безопасных функций
Предпосылкой для рестайлинга были недочеты предыдущего варианта модели. Дело в том, что в 2015 году по итогам краш-тестов у автоэкспертов был ряд претензий, которые производителю предстояло устранить. В частности, речь идет о силовом каркасе автомобиля, алгоритме и размерам подушек безопасности, благодаря чему удалось улучшить защиту пассажиров и водителя в салоне. Кроме того, кроссовер оснащен современной системой предотвращения столкновения. Новый вариант CX-9 выпустили в 2016 году. В салоне установлено 3 ряда сидений, на которых могут поместиться 7 человек. {{model_1805}}Под капотом автомобиля разработчики установили бензиновый турбированный двигатель Skyactiv-G объемом 2,5 литра мощностью 231 л.с. Трансмиссия представлена 6-ступенчатым «автоматом». Кроссовер выполнен в полно- и переднеприводном вариантах.  В базовой комплектации новоиспеченный владелец Mazda CX-9 получит мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, датчиками давления в шинах, парктрониками и двухзонным климат-контролем. Скоро CX-9 появится в продаже на российском рынке. На данный момент автомобиль получил сертификат качества для появления в салонах России.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронеж Екатеринбург Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG