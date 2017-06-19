19 июня 2017, 09:08
Обновленному Mazda CX-9 добавили безопасных функций
Благодаря обновлению, включая системы безопасности, автомобиль получил максимально возможную оценку Top Safety Pick Plus от американского Страхового института дорожной безопасности.
Предпосылкой для рестайлинга были недочеты предыдущего варианта модели. Дело в том, что в 2015 году по итогам краш-тестов у автоэкспертов был ряд претензий, которые производителю предстояло устранить. В частности, речь идет о силовом каркасе автомобиля, алгоритме и размерам подушек безопасности, благодаря чему удалось улучшить защиту пассажиров и водителя в салоне. Кроме того, кроссовер оснащен современной системой предотвращения столкновения.
Новый вариант CX-9 выпустили в 2016 году. В салоне установлено 3 ряда сидений, на которых могут поместиться 7 человек.
Под капотом автомобиля разработчики установили бензиновый турбированный двигатель Skyactiv-G объемом 2,5 литра мощностью 231 л.с. Трансмиссия представлена 6-ступенчатым «автоматом». Кроссовер выполнен в полно- и переднеприводном вариантах.
В базовой комплектации новоиспеченный владелец Mazda CX-9 получит мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, датчиками давления в шинах, парктрониками и двухзонным климат-контролем.
Скоро CX-9 появится в продаже на российском рынке. На данный момент автомобиль получил сертификат качества для появления в салонах России.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-9 Sport 3.7 AT
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кроссовер
|Мощность, л.с./ об/мин
|277
|Привод
|полный
|Городской цикл
|15.4
|Загородный цикл
|9.0
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
очень прилично выше- аж на 4мм
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