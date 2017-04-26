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26 апреля 2017, 13:31

Обновленной Chevrolet Niva отказали в госгарантии

Проект нового внедорожника Chevrolet Niva не может получить поддержку государства из-за отсутствия утвержденной финансовой модели, проще говоря, бизнес-плана, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
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Ранее Минпромторг сначала подтвердил, а потом опроверг слухи о господдержке новой Chevrolet Niva. Согласно появившейся информации, необходимая для реализации проекта сумма - примерно 21,6 млрд рублей, из которых 6,6 млрд рублей должно вложить непосредственно предприятие, 15 млрд планировалось получить от кредиторов, а 10 млрд - от государства. Потом Минпромторг опроверг эту информацию.
 
«Сами коллеги из проекта Chevrolet-Niva хотят его реализовать. Понятно, что есть конкуренция с моделью АвтоВАЗа 4х4. Но договоренности о технических параметрах и стыковках есть - чтобы оба проекта могли «летать», что называется. Но, повторяю, без одобренной советом директоров финансовой модели невозможно двигаться вперед. Коллеги обещали до мая все-таки принять», - рассказал Аркадий Дворкович.
 
Напомним, что в феврале этого года один из банков сделал оферту по предоставлению кредита для организации производства в Тольятти автомобилей Chevrolet Niva.
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«Если финансовая модель будет понятна и одобрена с положительной позицией банка, который проявил в принципе интерес к этому вопросу, то мы готовы будем предоставить гарантии. Положительное решение кредитного комитета должно быть на одобренную финансовую модель, тогда будут гарантии», - заключил Дворкович.
 
Как сообщалось ранее, планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет.
В рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек.
 
Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года.
 
Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
Не пропущу. Я же – внедорожник
Ну и дура, теперь будет виновата в ДТП, если не было контакта со Шнивой. А тот дятел получит 100 рублевый штраф.
longman1188
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Обновленной Chevrolet Niva отказали в госгарантии
Ранее Минпромторг сначала подтвердил, а потом опроверг слухи о господдержке новой Chevrolet Niva. Согласно появившейся информации, необходимая для реализации проекта сумма - примерно 21,6 млрд рублей, из которых 6,6 млрд рублей должно вложить непосредственно предприятие, 15 млрд планировалось получить от кредиторов, а 10 млрд - от государства. Потом Минпромторг опроверг эту информацию. «Сами коллеги из проекта Chevrolet-Niva хотят его реализовать. Понятно, что есть конкуренция с моделью АвтоВАЗа 4х4. Но договоренности о технических параметрах и стыковках есть - чтобы оба проекта могли «летать», что называется. Но, повторяю, без одобренной советом директоров финансовой модели невозможно двигаться вперед. Коллеги обещали до мая все-таки принять», - рассказал Аркадий Дворкович. Напомним, что в феврале этого года один из банков сделал оферту по предоставлению кредита для организации производства в Тольятти автомобилей Chevrolet Niva.{{material_117701}}«Если финансовая модель будет понятна и одобрена с положительной позицией банка, который проявил в принципе интерес к этому вопросу, то мы готовы будем предоставить гарантии. Положительное решение кредитного комитета должно быть на одобренную финансовую модель, тогда будут гарантии», - заключил Дворкович. Как сообщалось ранее, планируемый период окупаемости проекта, по расчетам властей, составляет менее 6 лет.В рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения, совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планирует создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек. Предполагается, что производство внедорожника начнется в январе 2019 года. Концептуальный вариант Chevrolet Niva второго поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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