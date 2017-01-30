30 января 2017, 13:32

Обновленную Audi A6 представят в 2018 году

Некоторая информация об автомобиле известна уже сейчас. Внешний вид авто будет выполнен в стиле концепта Prologue Concept. Как ожидается, A6 выступит конкурентом для Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Volvo S90.
Основой авто станет платформа MLB, ее использование поможет сделать машину немного легче. В салоне авто значительно уменьшится количество механических кнопок, вместо этого будет использовано сенсорное управление.
 
Некоторые системы, которыми оснастят машину, будут взяты у флагманского A8, это, например, функция полуавтоматического управления. Среди моторов будет 2-литровый дизельный двигатель, а также 4 и 6-цилиндровые двигатели.

Комплектации и технические характеристики

Audi A6 Allroad quattro Comfort 3.0 АМТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин333
Объем двигателя2995
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Audi A6 Allroad quattro
можно ставить на алроуда разную резину
игорь
Посоветуйте Петербуржцы
Здравствуйте! Попал в ДТП, в хлам разбил авто. Хочу продать на запчасти. Вот только не могу понять куда, в питере много компаний которые выкупают авто. Но цены так разнятся. Может мне кто нить подскажет куда обратится, без кидалова? Вот компании которые предлагают заманчивые цены http:// autoleningrad ...
DimaI
Отзыв о Audi A6 Allroad quattro 2003 года
Машина отличная, немного дорогая в обслуживании.
VEL 68
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Обновленную Audi A6 представят в 2018 году
Основой авто станет платформа MLB, ее использование поможет сделать машину немного легче. В салоне авто значительно уменьшится количество механических кнопок, вместо этого будет использовано сенсорное управление. Некоторые системы, которыми оснастят машину, будут взяты у флагманского A8, это, например, функция полуавтоматического управления. Среди моторов будет 2-литровый дизельный двигатель, а также 4 и 6-цилиндровые двигатели.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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