Обновленную Audi A6 представят в 2018 году

Некоторая информация об автомобиле известна уже сейчас. Внешний вид авто будет выполнен в стиле концепта Prologue Concept. Как ожидается, A6 выступит конкурентом для Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Volvo S90.
Основой авто станет платформа MLB, ее использование поможет сделать машину немного легче. В салоне авто значительно уменьшится количество механических кнопок, вместо этого будет использовано сенсорное управление.
Некоторые системы, которыми оснастят машину, будут взяты у флагманского A8, это, например, функция полуавтоматического управления. Среди моторов будет 2-литровый дизельный двигатель, а также 4 и 6-цилиндровые двигатели.
Здравствуйте! Попал в ДТП, в хлам разбил авто. Хочу продать на запчасти. Вот только не могу понять куда, в питере много компаний которые выкупают авто. Но цены так разнятся. Может мне кто нить подскажет куда обратится, без кидалова? Вот компании которые предлагают заманчивые цены http:// autoleningrad ...
Основой авто станет платформа MLB, ее использование поможет сделать машину немного легче. В салоне авто значительно уменьшится количество механических кнопок, вместо этого будет использовано сенсорное управление. Некоторые системы, которыми оснастят машину, будут взяты у флагманского A8, это, например, функция полуавтоматического управления. Среди моторов будет 2-литровый дизельный двигатель, а также 4 и 6-цилиндровые двигатели.
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