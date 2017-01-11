Обновленную Skoda Octavia представили в Вене
Председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер и главный дизайнер Skoda auto Йозеф Кабан представили новинки в преддверии автосалона в Вене.
Передняя часть кузова Octavia теперь имеет более широкую решетку радиатора, новые фары головного света, ячеистые воздухозаборники на бампере. В стандартной комплектации модель оснащается галогенными фарами, дополненными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями. Современные информационно-развлекательные системы оборудованы увеличенными емкостными сенсорными экранами.
Для новой Octavia доступна линейка бензиновых двигателей. Двигатели 1,6 MPI по выбору оснащаются механической или автоматической коробкой передач, силовые установки 1,4 TSI 150 л.с. и 1,8 TSI 180 л.с. сочетаются с механической КПП и роботизированной коробкой DSG.
Версия RS также видоизменена. Передняя часть автомобиля выглядит более широкой, мощные дуги обрамляют внешние воздухозаборники, нижнюю часть которых заполняют вставки. Акценты в задней части кузова представлены в виде спойлера багажника в лифтбэке, в универсале - на задней части крыши. Задние фонари и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2 TSI мощностью 230 л.с.
Старт продаж новой Skoda Octavia в России намечен на апрель, модель будет доступна по цене от 940 000 рублей. Версия RS поступит в продажу во втором квартале 2017 года.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Octavia Style 2.0 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1968
|Тип трансмисии
|роботизированная 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|5.8
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|4.9
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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