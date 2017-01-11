11 января 2017, 12:49

Обновленную Skoda Octavia представили в Вене

В Octavia и ее «заряженной» спортивной версии RS применены новые решения по организации внутреннего пространства, оборудование и технологии, ранее доступные только в моделях более высокого класса. Обе модели представлены в кузовах лифтбэк и универсал.

Председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер и главный дизайнер Skoda auto Йозеф Кабан представили новинки в преддверии автосалона в Вене.

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Передняя часть кузова Octavia теперь имеет более широкую решетку радиатора, новые фары головного света, ячеистые воздухозаборники на бампере. В стандартной комплектации модель оснащается галогенными фарами, дополненными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями. Современные информационно-развлекательные системы оборудованы увеличенными емкостными сенсорными экранами.

Для новой Octavia доступна линейка бензиновых двигателей. Двигатели 1,6 MPI по выбору оснащаются механической или автоматической коробкой передач, силовые установки 1,4 TSI 150 л.с. и 1,8 TSI 180 л.с. сочетаются с механической КПП и роботизированной коробкой DSG.

Версия RS также видоизменена. Передняя часть автомобиля выглядит более широкой, мощные дуги обрамляют внешние воздухозаборники, нижнюю часть которых заполняют вставки. Акценты в задней части кузова представлены в виде спойлера багажника в лифтбэке, в универсале - на задней части крыши. Задние фонари и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2 TSI мощностью 230 л.с.

Старт продаж новой Skoda Octavia в России намечен на апрель, модель будет доступна по цене от 940 000 рублей. Версия RS поступит в продажу во втором квартале 2017 года.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводпередний
Городской цикл5.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл4.9
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
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Обновленную Skoda Octavia представили в Вене
Председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер и главный дизайнер Skoda auto Йозеф Кабан представили новинки в преддверии автосалона в Вене.{{material_117509}} Передняя часть кузова Octavia теперь имеет более широкую решетку радиатора, новые фары головного света, ячеистые воздухозаборники на бампере. В стандартной комплектации модель оснащается галогенными фарами, дополненными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями. Современные информационно-развлекательные системы оборудованы увеличенными емкостными сенсорными экранами. Для новой Octavia доступна линейка бензиновых двигателей. Двигатели 1,6 MPI по выбору оснащаются механической или автоматической коробкой передач, силовые установки 1,4 TSI 150 л.с. и 1,8 TSI 180 л.с. сочетаются с механической КПП и роботизированной коробкой DSG.Версия RS также видоизменена. Передняя часть автомобиля выглядит более широкой, мощные дуги обрамляют внешние воздухозаборники, нижнюю часть которых заполняют вставки. Акценты в задней части кузова представлены в виде спойлера багажника в лифтбэке, в универсале - на задней части крыши. Задние фонари и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2 TSI мощностью 230 л.с. Старт продаж новой Skoda Octavia в России намечен на апрель, модель будет доступна по цене от 940 000 рублей. Версия RS поступит в продажу во втором квартале 2017 года.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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