Обновленную Toyota Camry показали в Детройте

В основе модели последнего поколения лежит глобальная модульная платформа Toyota New Global Architecture (TNGA), впервые примененная в Prius, а затем в CH-R.
Автопроизводитель предложил на выбор 3 силовые установки: 2 новых бензиновых двигателя — 3,5 V6 и 2,5-литровую «четверку», а также гибридный агрегат, построенный на основе мотора 2,5.
Колесная база американской версии Camry увеличена по сравнению с предшественником на 50 мм, но высота уменьшена на 25 мм.
О старте продаж новинки данных пока нет.
Добавим, что на российском рынке модель предлагается в 10 комплектациях с 3 бензиновыми двигателями: 2, 2,5 и 3,5. Их отдача составляет 150, 181 и 249 л.с. Все они сочетаются только с автоматической коробкой передач. Цена Camry составляет от 1 млн 407 000 рублей до 2 млн 009 000 рублей.
Автопроизводитель предложил на выбор 3 силовые установки: 2 новых бензиновых двигателя — 3,5 V6 и 2,5-литровую «четверку», а также гибридный агрегат, построенный на основе мотора 2,5. Колесная база американской версии Camry увеличена по сравнению с предшественником на 50 мм, но высота уменьшена на 25 мм. О старте продаж новинки данных пока нет. Добавим, что на российском рынке модель предлагается в 10 комплектациях с 3 бензиновыми двигателями: 2, 2,5 и 3,5. Их отдача составляет 150, 181 и 249 л.с. Все они сочетаются только с автоматической коробкой передач. Цена Camry составляет от 1 млн 407 000 рублей до 2 млн 009 000 рублей.
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