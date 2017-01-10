10 января 2017, 12:41

Обновленную Toyota Camry показали в Детройте

В основе модели последнего поколения лежит глобальная модульная платформа Toyota New Global Architecture (TNGA), впервые примененная в Prius, а затем в CH-R.
Автопроизводитель предложил на выбор 3 силовые установки: 2 новых бензиновых двигателя — 3,5 V6 и 2,5-литровую «четверку», а также гибридный агрегат, построенный на основе мотора 2,5.
 
Колесная база американской версии Camry увеличена по сравнению с предшественником на 50 мм, но высота уменьшена на 25 мм.
 
О старте продаж новинки данных пока нет.
 
Добавим, что на российском рынке модель предлагается в 10 комплектациях с 3 бензиновыми двигателями: 2, 2,5 и 3,5. Их отдача составляет 150, 181 и 249 л.с. Все они сочетаются только с автоматической коробкой передач. Цена Camry составляет от 1 млн 407 000 рублей до 2 млн 009 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин181
Объем двигателя2494
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.0
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
алена
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
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Обновленную Toyota Camry показали в Детройте
Автопроизводитель предложил на выбор 3 силовые установки: 2 новых бензиновых двигателя — 3,5 V6 и 2,5-литровую «четверку», а также гибридный агрегат, построенный на основе мотора 2,5. Колесная база американской версии Camry увеличена по сравнению с предшественником на 50 мм, но высота уменьшена на 25 мм. О старте продаж новинки данных пока нет. Добавим, что на российском рынке модель предлагается в 10 комплектациях с 3 бензиновыми двигателями: 2, 2,5 и 3,5. Их отдача составляет 150, 181 и 249 л.с. Все они сочетаются только с автоматической коробкой передач. Цена Camry составляет от 1 млн 407 000 рублей до 2 млн 009 000 рублей.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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