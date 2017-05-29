29 мая 2017, 16:46

Обновленную Toyota C-HR видели в Поволжье

Новая вариация кроссовера Toyota C-HR впервые замечена россиянами на дорогах Тольятти. Изображения новинки моментально попали в социальные сети и стали предметом обсуждений.
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Обновленную Toyota C-HR видели в Поволжье Toyota
Возможно, новинка была замечена не только благодаря специфическому бирюзовому цвету кузова, но и европейским номерам, которых в Поволжье наперечет. Авто, к тому же, выпущено в праворульной версии. Изображение новинки кто-то запостил в instagram, а СМИ растиражировали.
 
Отметим, что производство C-HR началось в Турции в ноябре 2016 года, а в декабре в интернет-источники попала информация, что 2 автомобиля доставили в Россию - как предположили журналисты, для тестирования и адаптации. Спустя месяц выяснилось, что российское представительство Toyota получило в Росстандарте одобрение типа транспортного средства, а в Роспатенте - патент на промышленный образец. В документации Росстандарта речь идет о 3 версиях C-HR: с турбированным мотором 1,2 литра мощностью 116 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой «механикой»; с такими же двигателем и приводом, но с вариатором; а также с атмосферным агрегатом 2 литра 148 л.с., полным приводом и вариатором. Словом, серийное производство стало подкреплено видами на рыночную реализацию.
 
И все-таки в компании не называют даже приблизительных сроков появления машины в продаже в России. Представители бренда заявляют, что «решение не принято». С другой стороны, по инсайдерским данным, обновленную C-HR стоит ждать у дилеров в конце осени этого года.
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Обновленную Toyota C-HR видели в Поволжье
Возможно, новинка была замечена не только благодаря специфическому бирюзовому цвету кузова, но и европейским номерам, которых в Поволжье наперечет. Авто, к тому же, выпущено в праворульной версии. Изображение новинки кто-то запостил в instagram, а СМИ растиражировали. Отметим, что производство C-HR началось в Турции в ноябре 2016 года, а в декабре в интернет-источники попала информация, что 2 автомобиля доставили в Россию - как предположили журналисты, для тестирования и адаптации. Спустя месяц выяснилось, что российское представительство Toyota получило в Росстандарте одобрение типа транспортного средства, а в Роспатенте - патент на промышленный образец. В документации Росстандарта речь идет о 3 версиях C-HR: с турбированным мотором 1,2 литра мощностью 116 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой «механикой»; с такими же двигателем и приводом, но с вариатором; а также с атмосферным агрегатом 2 литра 148 л.с., полным приводом и вариатором. Словом, серийное производство стало подкреплено видами на рыночную реализацию. И все-таки в компании не называют даже приблизительных сроков появления машины в продаже в России. Представители бренда заявляют, что «решение не принято». С другой стороны, по инсайдерским данным, обновленную C-HR стоит ждать у дилеров в конце осени этого года.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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