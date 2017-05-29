29 мая 2017, 16:46
Обновленную Toyota C-HR видели в Поволжье
Новая вариация кроссовера Toyota C-HR впервые замечена россиянами на дорогах Тольятти. Изображения новинки моментально попали в социальные сети и стали предметом обсуждений.
Возможно, новинка была замечена не только благодаря специфическому бирюзовому цвету кузова, но и европейским номерам, которых в Поволжье наперечет. Авто, к тому же, выпущено в праворульной версии. Изображение новинки кто-то запостил в instagram, а СМИ растиражировали.
Отметим, что производство C-HR началось в Турции в ноябре 2016 года, а в декабре в интернет-источники попала информация, что 2 автомобиля доставили в Россию - как предположили журналисты, для тестирования и адаптации. Спустя месяц выяснилось, что российское представительство Toyota получило в Росстандарте одобрение типа транспортного средства, а в Роспатенте - патент на промышленный образец. В документации Росстандарта речь идет о 3 версиях C-HR: с турбированным мотором 1,2 литра мощностью 116 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой «механикой»; с такими же двигателем и приводом, но с вариатором; а также с атмосферным агрегатом 2 литра 148 л.с., полным приводом и вариатором. Словом, серийное производство стало подкреплено видами на рыночную реализацию.
И все-таки в компании не называют даже приблизительных сроков появления машины в продаже в России. Представители бренда заявляют, что «решение не принято». С другой стороны, по инсайдерским данным, обновленную C-HR стоит ждать у дилеров в конце осени этого года.
Читайте по теме
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Разбираемся, как протекают продажи Toyota Corolla
17.02.2016, 08:32
Быть или не быть турецкому автобизнесу в России
27.11.2015, 18:12
На федеральной трассе «Кола» водителей тянет в сон
18.10.2015, 21:11
Toyota устроила «парад» вседорожников
22.02.2014, 21:47
Toyota объявила цены на Verso 2014
10.02.2014, 13:54
Читайте по теме
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Разбираемся, как протекают продажи Toyota Corolla
17.02.2016, 08:32
Быть или не быть турецкому автобизнесу в России
27.11.2015, 18:12
На федеральной трассе «Кола» водителей тянет в сон
18.10.2015, 21:11
Toyota устроила «парад» вседорожников
22.02.2014, 21:47
Toyota объявила цены на Verso 2014
10.02.2014, 13:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Людмила первые тысяч 5 нагрузок не давайте, особо
Венза больше Прадо? Это как вы сравнивали?
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное