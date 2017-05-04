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4 мая 2017, 08:49
Обновленные Hyundai Sonata и i30 ждут на российском рынке в течение полугода
Модель i30 российские покупатели смогут приобрести уже в июне, а обновленная Sonata поступит дилерам в сентябре. Сколько будут стоить новинки, пока неизвестно.
Есть вероятность, что российский модельный ряд также пополнит «заряженная» версия Hyundai i30 N. Впрочем, четких планов по поставкам ее пока нет.
Стоит напомнить, что на европейский рынок i30 поставляется из Чехии. В моторной гамме модели присутствует несколько дизельных двигателей, самый емкий из которых обладает мощностью 136 л.с. На большинстве локальных авторынков авто оснащается 140-сильным турбодвигателем.
Отметим, что автопроизводитель отчитался об апрельских продажах накануне. В прошлом месяце компания реализовала 13 656 новых автомобилей. Лучший результат среди всех моделей марки показал Solaris (6 792 ед.), второе поколение которого было представлено в феврале текущего года.
На втором месте по продажам разместился компактный кроссовер Creta (4 583 ед.), появившийся на отечественном рынке в прошлом году. Другой SUV компании – Tucson разошелся в апреле тиражом 936 экз. За ним следуют Santa Fe (459 ед.), Elantra (318 ед.), i40 (284 ед.). Самый скромный результат продемонстрировал Grand Santa Fe – 76 проданных экземпляров.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Sonata New 2.4
|Hyundai i30 1.6 МТ
|Hyundai Sonata New 2.4
|Hyundai i30 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2010
|2016
|2010
|2016
|Год выпуска, по
|2014
|2017
|2014
|2017
|Кузов
|Седан
|хэтчбек
|Седан
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|4/5
|5/5
|4/5
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|дизельный
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|178/6000
|95
|178/6000
|95
|Объем двигателя
|2359
|1582
|2359
|1582
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая)
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая)
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|На передние колеса
|передний
|На передние колеса
|передний
|Топливо
|Бензин А-95
|ДТ
|Бензин А-95
|ДТ
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