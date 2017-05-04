77
4 мая 2017, 08:49

Обновленные Hyundai Sonata и i30 ждут на российском рынке в течение полугода

Модель i30 российские покупатели смогут приобрести уже в июне, а обновленная Sonata поступит дилерам в сентябре. Сколько будут стоить новинки, пока неизвестно.
^
Есть вероятность, что российский модельный ряд также пополнит «заряженная» версия Hyundai i30 N. Впрочем, четких планов по поставкам ее пока нет.
 
Стоит напомнить, что на европейский рынок i30 поставляется из Чехии. В моторной гамме модели присутствует несколько дизельных двигателей, самый емкий из которых обладает мощностью 136 л.с. На большинстве локальных авторынков авто оснащается 140-сильным турбодвигателем.
 
Отметим, что автопроизводитель отчитался об апрельских продажах накануне. В прошлом месяце компания реализовала 13 656 новых автомобилей. Лучший результат среди всех моделей марки показал Solaris (6 792 ед.), второе поколение которого было представлено в феврале текущего года.
 
На втором месте по продажам разместился компактный кроссовер Creta (4 583 ед.), появившийся на отечественном рынке в прошлом году. Другой SUV компании – Tucson разошелся в апреле тиражом 936 экз. За ним следуют Santa Fe (459 ед.), Elantra (318 ед.), i40 (284 ед.). Самый скромный результат продемонстрировал Grand Santa Fe – 76 проданных экземпляров.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Sonata New 2.4Hyundai i30 1.6 МТHyundai Sonata New 2.4Hyundai i30 1.6 МТ
Год выпуска, с2010 2016 2010 2016
Год выпуска, по2014 2017 2014 2017
КузовСедан хэтчбек Седан хэтчбек
Количество дверей/мест4/5 5/5 4/5 5/5
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива дизельный Бензиновый с распределенным впрыском топлива дизельный
Мощность, л.с./ об/мин178/6000 95 178/6000 95
Объем двигателя2359 1582 2359 1582
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая) Механическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая) Механическая 6-ступенчатая
ПриводНа передние колеса передний На передние колеса передний
ТопливоБензин А-95 ДТ Бензин А-95 ДТ
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Новинки и концепт кары Хендай Соната, Ай 30, i 30

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Форум Hyundai i30
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Алексей
Новая Sonata: проверка на прочность
Cолярис радует, покупал полгода тому назад, в автосалоне элекс полюс, по кредитной программе. в машине нравиться внешний вид, отличный салон, удобные сидения, просторная, хорошо подходит для небольшой семьи. просто мечта в управлении. бензин берет очень мало, особенно на трассе, бывает берет менее 7 ...
bedes
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Продажа Hyundai Sonata
Объявления о продаже Hyundai Sonata
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Sonata
Обновленные Hyundai Sonata и i30 ждут на российском рынке в течение полугода
Есть вероятность, что российский модельный ряд также пополнит «заряженная» версия Hyundai i30 N. Впрочем, четких планов по поставкам ее пока нет. Стоит напомнить, что на европейский рынок i30 поставляется из Чехии. В моторной гамме модели присутствует несколько дизельных двигателей, самый емкий из которых обладает мощностью 136 л.с. На большинстве локальных авторынков авто оснащается 140-сильным турбодвигателем. Отметим, что автопроизводитель отчитался об апрельских продажах накануне. В прошлом месяце компания реализовала 13 656 новых автомобилей. Лучший результат среди всех моделей марки показал Solaris (6 792 ед.), второе поколение которого было представлено в феврале текущего года. На втором месте по продажам разместился компактный кроссовер Creta (4 583 ед.), появившийся на отечественном рынке в прошлом году. Другой SUV компании – Tucson разошелся в апреле тиражом 936 экз. За ним следуют Santa Fe (459 ед.), Elantra (318 ед.), i40 (284 ед.). Самый скромный результат продемонстрировал Grand Santa Fe – 76 проданных экземпляров.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Иваново Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG