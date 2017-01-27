27 января 2017, 14:33

Обновленные Renault Logan и Sandero показали в Украине

На рынок этой страны поставляются седан Logan, хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway, а также универсал Logan MCV, выпускаемые в Румынии. Когда обновленные модели доедут до России, официально не сообщается.
В гамме двигателей для Logan и Sandero - 3 силовых агрегата: бензиновый «атмосферник» 1,2 литра 16v мощностью 75 л.с., бензиновый турбомотор TCe 90 (0,9 литра 90 л.с.) и турбодизель dCi 90 (1,5 литра 90 л.с.). На украинскую версию Sandero Stepway ставятся исключительно 90-сильные моторы.
 
Атмосферный бензиновый мотор и дизель агрегатируются только с механической 5-ступенчатой коробкой передач, турбированный двигатель может работать как с «механикой», так и с 5-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением.

Базовая комплектация Logan с мотором 1,2 литра стоит на Украине 308 797 гривен (примерно 670 892 рубля по действующему курсу). Автомобиль оснащается 2 подушками безопасности, кондиционером, ESP с системой помощи при старте на подъеме, складывающимися в пропорции 1/3 и 2/3 задними сиденьями, CD/MP3-аудиосистемой с Bluetooth и USB-портом. Навигационная система доступна как опция.
 
Sandero с двигателем 1,2 литра доступен по цене от 317 296 гривен (689 357 рублей по действующему курсу). Sandero Stepway, для которого бензиновый «атмосферник» недоступен, оценивается минимум в 376 789 гривен (порядка 818 357 рублей по действующему курсу) за версию TCe 90 с МКПП; за универсал Logan MCV с мотором 1,2 литра и «механикой» просят от 342 793 гривен (744 752 рубля по курсу).

Комплектации и технические характеристики

Renault Logan Privilege 1.6 MTRenault Sandero Stepway Privilege 1.6 MT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан хэтчбек
Количество дверей/мест4/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин102 102
Объем двигателя1598 1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл9.4 9.5
Загородный цикл5.8 5.9
Смешанный цикл7.1 7,2
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Renault Logan
Ответ Налегос Л.В. насчет ходимости и неубиваемости передней подвески Логана. Работа в Такси на своей машине по Москве и обл. Сейчас у меня третий Логан подряд-именно из-за своей неубиваемости! За 7 лет две первые мащинки прошли до продажи: первая 142 000км ( 1,6 8кл) , вторая 130 ооокм ( 1,6 16кл АКП) ...
Втктор. Москва
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
«Логаны» гниют с конца
логан стоял кирпичном гараже 4 года сгнила или нет
толя
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Обновленные Renault Logan и Sandero показали в Украине
В гамме двигателей для Logan и Sandero - 3 силовых агрегата: бензиновый «атмосферник» 1,2 литра 16v мощностью 75 л.с., бензиновый турбомотор TCe 90 (0,9 литра 90 л.с.) и турбодизель dCi 90 (1,5 литра 90 л.с.). На украинскую версию Sandero Stepway ставятся исключительно 90-сильные моторы. Атмосферный бензиновый мотор и дизель агрегатируются только с механической 5-ступенчатой коробкой передач, турбированный двигатель может работать как с «механикой», так и с 5-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением.Базовая комплектация Logan с мотором 1,2 литра стоит на Украине 308 797 гривен (примерно 670 892 рубля по действующему курсу). Автомобиль оснащается 2 подушками безопасности, кондиционером, ESP с системой помощи при старте на подъеме, складывающимися в пропорции 1/3 и 2/3 задними сиденьями, CD/MP3-аудиосистемой с Bluetooth и USB-портом. Навигационная система доступна как опция. Sandero с двигателем 1,2 литра доступен по цене от 317 296 гривен (689 357 рублей по действующему курсу). Sandero Stepway, для которого бензиновый «атмосферник» недоступен, оценивается минимум в 376 789 гривен (порядка 818 357 рублей по действующему курсу) за версию TCe 90 с МКПП; за универсал Logan MCV с мотором 1,2 литра и «механикой» просят от 342 793 гривен (744 752 рубля по курсу).
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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