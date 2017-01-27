Обновленные Renault Logan и Sandero показали в Украине
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На рынок этой страны поставляются седан Logan, хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway, а также универсал Logan MCV, выпускаемые в Румынии. Когда обновленные модели доедут до России, официально не сообщается.
В гамме двигателей для Logan и Sandero - 3 силовых агрегата: бензиновый «атмосферник» 1,2 литра 16v мощностью 75 л.с., бензиновый турбомотор TCe 90 (0,9 литра 90 л.с.) и турбодизель dCi 90 (1,5 литра 90 л.с.). На украинскую версию Sandero Stepway ставятся исключительно 90-сильные моторы.
Атмосферный бензиновый мотор и дизель агрегатируются только с механической 5-ступенчатой коробкой передач, турбированный двигатель может работать как с «механикой», так и с 5-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением.
Базовая комплектация Logan с мотором 1,2 литра стоит на Украине 308 797 гривен (примерно 670 892 рубля по действующему курсу). Автомобиль оснащается 2 подушками безопасности, кондиционером, ESP с системой помощи при старте на подъеме, складывающимися в пропорции 1/3 и 2/3 задними сиденьями, CD/MP3-аудиосистемой с Bluetooth и USB-портом. Навигационная система доступна как опция.
Sandero с двигателем 1,2 литра доступен по цене от 317 296 гривен (689 357 рублей по действующему курсу). Sandero Stepway, для которого бензиновый «атмосферник» недоступен, оценивается минимум в 376 789 гривен (порядка 818 357 рублей по действующему курсу) за версию TCe 90 с МКПП; за универсал Logan MCV с мотором 1,2 литра и «механикой» просят от 342 793 гривен (744 752 рубля по курсу).
Ответ Налегос Л.В. насчет ходимости и неубиваемости передней подвески Логана. Работа в Такси на своей машине по Москве и обл. Сейчас у меня третий Логан подряд-именно из-за своей неубиваемости! За 7 лет две первые мащинки прошли до продажи: первая 142 000км ( 1,6 8кл) , вторая 130 ооокм ( 1,6 16кл АКП) ...
Обновленные Renault Logan и Sandero показали в Украине
В гамме двигателей для Logan и Sandero - 3 силовых агрегата: бензиновый «атмосферник» 1,2 литра 16v мощностью 75 л.с., бензиновый турбомотор TCe 90 (0,9 литра 90 л.с.) и турбодизель dCi 90 (1,5 литра 90 л.с.). На украинскую версию Sandero Stepway ставятся исключительно 90-сильные моторы. Атмосферный бензиновый мотор и дизель агрегатируются только с механической 5-ступенчатой коробкой передач, турбированный двигатель может работать как с «механикой», так и с 5-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением.Базовая комплектация Logan с мотором 1,2 литра стоит на Украине 308 797 гривен (примерно 670 892 рубля по действующему курсу). Автомобиль оснащается 2 подушками безопасности, кондиционером, ESP с системой помощи при старте на подъеме, складывающимися в пропорции 1/3 и 2/3 задними сиденьями, CD/MP3-аудиосистемой с Bluetooth и USB-портом. Навигационная система доступна как опция. Sandero с двигателем 1,2 литра доступен по цене от 317 296 гривен (689 357 рублей по действующему курсу). Sandero Stepway, для которого бензиновый «атмосферник» недоступен, оценивается минимум в 376 789 гривен (порядка 818 357 рублей по действующему курсу) за версию TCe 90 с МКПП; за универсал Logan MCV с мотором 1,2 литра и «механикой» просят от 342 793 гривен (744 752 рубля по курсу).
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