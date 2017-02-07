Обновленный Audi RS Q5 дебютирует в Женеве

Ранее сообщалось, что в основе модификации RS Q5 лежит SQ5, но она обзаведется более производительным двигателем. Новинку оснастят модифицированным 3,5-литровым V6 TFSI или 2,9-литровым V6 от Porsche.
В любом варианте мощность двигателя составит более 450 л.с., благодаря чему RS Q5 будет набирать первые 100 км/ч примерно за 5 сек.
Отметим, что под капотом SQ5 работает новый 3,5-литровый V6 TFSI мотор 354 л.с., работающий в паре с 8-скоростным автоматом и фирменным полным приводом quattro. Скорость 100 км/ч он набирает за 5,1 сек.
Известно, что паркетник Audi SQ5 должен поступить к дилерам весной 2017 года.
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В любом варианте мощность двигателя составит более 450 л.с., благодаря чему RS Q5 будет набирать первые 100 км/ч примерно за 5 сек. Отметим, что под капотом SQ5 работает новый 3,5-литровый V6 TFSI мотор 354 л.с., работающий в паре с 8-скоростным автоматом и фирменным полным приводом quattro. Скорость 100 км/ч он набирает за 5,1 сек. Известно, что паркетник Audi SQ5 должен поступить к дилерам весной 2017 года.
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