7 июня 2017, 08:25

Обновленный Bentley Flying Spur вышел на тесты

Прототип Bentley Flying Spur новой генерации выехал на тесты в кузове, прикрытом черными камуфляжными полосками. Пока есть лишь ориентировочные сроки поставки авто на рынок.
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Камуфляжная пленка, которая наклеена вокруг фар и задних фонарей свидетельствует о том, что они переняты у текущего автомобиля. Кроме того, 2 массивных овальных патрубка выхлопных труб могут предназначаться для 6-литрового двигателя W12, который стоит в кроссовере Bentayga.
 
Автомобиль будет построен архитектуре VW Group MSB, на которой уже лежит актуальное поколение Panamera.
 
Нынешнее испытание – не первое, поскольку раньше автомобиль уже не раз «ловили» на тестах, правда, тогда испытательные модели были в кузове Porsche Panamera.
 
Учитывая, что Flying Spur - это 4-дверный вариант Continental GT, дизайн модели покажут ближе к концу года, на премьере купе. Дебюта седана можно ожидать в будущем году, но это не точно.

Комплектации и технические характеристики

Bentley Flying Spur 6.0 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин625 / 460 при 6000
Объем двигателя5998
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл22.4
Загородный цикл10.2
Смешанный цикл14.7
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Обновленный Bentley Flying Spur вышел на тесты
Камуфляжная пленка, которая наклеена вокруг фар и задних фонарей свидетельствует о том, что они переняты у текущего автомобиля. Кроме того, 2 массивных овальных патрубка выхлопных труб могут предназначаться для 6-литрового двигателя W12, который стоит в кроссовере Bentayga. Автомобиль будет построен архитектуре VW Group MSB, на которой уже лежит актуальное поколение Panamera. Нынешнее испытание – не первое, поскольку раньше автомобиль уже не раз «ловили» на тестах, правда, тогда испытательные модели были в кузове Porsche Panamera. Учитывая, что Flying Spur - это 4-дверный вариант Continental GT, дизайн модели покажут ближе к концу года, на премьере купе. Дебюта седана можно ожидать в будущем году, но это не точно.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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