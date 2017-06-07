7 июня 2017, 08:25
Обновленный Bentley Flying Spur вышел на тесты
Прототип Bentley Flying Spur новой генерации выехал на тесты в кузове, прикрытом черными камуфляжными полосками. Пока есть лишь ориентировочные сроки поставки авто на рынок.
Камуфляжная пленка, которая наклеена вокруг фар и задних фонарей свидетельствует о том, что они переняты у текущего автомобиля. Кроме того, 2 массивных овальных патрубка выхлопных труб могут предназначаться для 6-литрового двигателя W12, который стоит в кроссовере Bentayga.
Автомобиль будет построен архитектуре VW Group MSB, на которой уже лежит актуальное поколение Panamera.
Нынешнее испытание – не первое, поскольку раньше автомобиль уже не раз «ловили» на тестах, правда, тогда испытательные модели были в кузове Porsche Panamera.
Учитывая, что Flying Spur - это 4-дверный вариант Continental GT, дизайн модели покажут ближе к концу года, на премьере купе. Дебюта седана можно ожидать в будущем году, но это не точно.
Комплектации и технические характеристики
|Bentley Flying Spur 6.0 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|625 / 460 при 6000
|Объем двигателя
|5998
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Городской цикл
|22.4
|Загородный цикл
|10.2
|Смешанный цикл
|14.7
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
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