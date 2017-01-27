Обновленный BMW M3 представят в марте

Модель ожидает уже второе обновление кузова. Шпионские фотографии новинки опубликованы в интернете. Известны некоторые технические особенности ожидаемого авто.
Судя по снимкам «заряженной» версии машины, производитель ограничился минимальными изменениями. Другим стали передний бампер и головная оптика, а передняя часть в общем схожа с новым купе М4.
Кроме того, у авто появится новый цвет - Tanzanite Blue и новые колесные диски. Что касается технических данных, то они останутся прежними. Работать машина будет с 3-литровым двигателем мощностью 431 л.с.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Судя по снимкам «заряженной» версии машины, производитель ограничился минимальными изменениями. Другим стали передний бампер и головная оптика, а передняя часть в общем схожа с новым купе М4. Кроме того, у авто появится новый цвет - Tanzanite Blue и новые колесные диски. Что касается технических данных, то они останутся прежними. Работать машина будет с 3-литровым двигателем мощностью 431 л.с.
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