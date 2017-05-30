30 мая 2017, 10:08

Обновленный BMW X4 замечен фотошпионами

Прототип наблюдался в камуфляже, но даже в этом случае можно заметить, что передняя панель не будет иметь радикальных изменений. Задние фонари выглядят более гладко благодаря новому решению.
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Модель X4, запущенная в серийное производство в 2014 году, на самом деле, не стала чем-то новым, ведь она основана на X3. Несмотря на это, производитель готовит обновление.
 
Следующие X3 и X4 основаны на платформе CLAR, которая значительно утратит вес, несмотря на увеличение площади. Пассажиры воспользуются дополнительным пространством внутри кабины. Особенно комфортно будет сидящим сзади, поскольку у них появится больше места. Наклонная крыша придаст ощущение купе, что отличит новинку от «обычного» X3.
BMW X4
Выпускается с 2014 г.
Новый от 3 540 000 до 3 690 000 Р
Объявлений: 21
Отзывов: 1
 
Ожидается, что X3 и X4 будут запускаться в полномасштабные версии M. Также, согласно некоторым данным, машина будет иметь 6-литровый двигатель M3 мощностью порядка 500 л.с. 
Поскольку обновленный BMW X3 выйдет в конце этого года, то его «последователя» ждут не раньше начала 2018 года.
 
Отметим, что ранее руководство BMW приняло решение остановить разработку новой модели i-семейства. Компания сосредоточиться на создании беспилотных машин и гибридных модификаций популярных машин.
 
Речь идет, в частности, о гибридных версиях X3 следующего поколения и 4 серии Gran Coupe. Помимо этого, немецкий автопроизводитель намерен уже к 2021 году представить серийную модель с системой автономного управления.

Комплектации и технические характеристики

BMW X4 xDrive35i 3.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин306
Объем двигателя2979
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.7
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум BMW X4
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Обновленный BMW X4 замечен фотошпионами
Модель X4, запущенная в серийное производство в 2014 году, на самом деле, не стала чем-то новым, ведь она основана на X3. Несмотря на это, производитель готовит обновление. Следующие X3 и X4 основаны на платформе CLAR, которая значительно утратит вес, несмотря на увеличение площади. Пассажиры воспользуются дополнительным пространством внутри кабины. Особенно комфортно будет сидящим сзади, поскольку у них появится больше места. Наклонная крыша придаст ощущение купе, что отличит новинку от «обычного» X3.{{model_6102}} Ожидается, что X3 и X4 будут запускаться в полномасштабные версии M. Также, согласно некоторым данным, машина будет иметь 6-литровый двигатель M3 мощностью порядка 500 л.с. Поскольку обновленный BMW X3 выйдет в конце этого года, то его «последователя» ждут не раньше начала 2018 года. Отметим, что ранее руководство BMW приняло решение остановить разработку новой модели i-семейства. Компания сосредоточиться на создании беспилотных машин и гибридных модификаций популярных машин. Речь идет, в частности, о гибридных версиях X3 следующего поколения и 4 серии Gran Coupe. Помимо этого, немецкий автопроизводитель намерен уже к 2021 году представить серийную модель с системой автономного управления.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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