30 мая 2017, 10:08
Обновленный BMW X4 замечен фотошпионами
Прототип наблюдался в камуфляже, но даже в этом случае можно заметить, что передняя панель не будет иметь радикальных изменений. Задние фонари выглядят более гладко благодаря новому решению.
Модель X4, запущенная в серийное производство в 2014 году, на самом деле, не стала чем-то новым, ведь она основана на X3. Несмотря на это, производитель готовит обновление.
Следующие X3 и X4 основаны на платформе CLAR, которая значительно утратит вес, несмотря на увеличение площади. Пассажиры воспользуются дополнительным пространством внутри кабины. Особенно комфортно будет сидящим сзади, поскольку у них появится больше места. Наклонная крыша придаст ощущение купе, что отличит новинку от «обычного» X3.
Ожидается, что X3 и X4 будут запускаться в полномасштабные версии M. Также, согласно некоторым данным, машина будет иметь 6-литровый двигатель M3 мощностью порядка 500 л.с.
Поскольку обновленный BMW X3 выйдет в конце этого года, то его «последователя» ждут не раньше начала 2018 года.
Отметим, что ранее руководство BMW приняло решение остановить разработку новой модели i-семейства. Компания сосредоточиться на создании беспилотных машин и гибридных модификаций популярных машин.
Речь идет, в частности, о гибридных версиях X3 следующего поколения и 4 серии Gran Coupe. Помимо этого, немецкий автопроизводитель намерен уже к 2021 году представить серийную модель с системой автономного управления.
Комплектации и технические характеристики
|BMW X4 xDrive35i 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|306
|Объем двигателя
|2979
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.7
|Загородный цикл
|6.9
|Смешанный цикл
|8.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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