17 января 2017, 18:49

Обновленный BMW X7 вышел на тесты

Внедорожник находится на стадии прохождения финальных тестов. Свежие шпионские снимки BMW X7 2018 модельного года появились на страницах британского издания Autocar.
Разработчики рассказали, что на мировом рынке новый X7 составит конкуренцию премиальным моделям Mercedes-Benz GLS, Range Rover Evoque и Cadillac Escalade. Автомобиль будет выпускаться в 7-местном варианте и получит просторный салон. Судя по шпионским снимкам, новый внедорожник получит особую решетку радиатора и форму головной оптики.
 
Как сообщалось ранее, моторная гамма новинки пополнится двигателями V6 и V8, а также бензиновым битурбированным 4,4-литровым мотором, который ранее задействовался в модели X6 XDrive 60i. Ян Робертсон, руководитель отдела продаж BMW, рассказал, что под капотом BMW X7 также расположится и гибридным мотор.
 
Производство модели наладят на заводе BMW в американском городе Спартанбург, штат Южная Каролина. Ранее сообщалось, что прежде всего новый BMW X7 2018 ориентирован на рынки Соединенных Штатов и Китая.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Обновленный BMW X7 вышел на тесты
Разработчики рассказали, что на мировом рынке новый X7 составит конкуренцию премиальным моделям Mercedes-Benz GLS, Range Rover Evoque и Cadillac Escalade. Автомобиль будет выпускаться в 7-местном варианте и получит просторный салон. Судя по шпионским снимкам, новый внедорожник получит особую решетку радиатора и форму головной оптики. Как сообщалось ранее, моторная гамма новинки пополнится двигателями V6 и V8, а также бензиновым битурбированным 4,4-литровым мотором, который ранее задействовался в модели X6 XDrive 60i. Ян Робертсон, руководитель отдела продаж BMW, рассказал, что под капотом BMW X7 также расположится и гибридным мотор. Производство модели наладят на заводе BMW в американском городе Спартанбург, штат Южная Каролина. Ранее сообщалось, что прежде всего новый BMW X7 2018 ориентирован на рынки Соединенных Штатов и Китая.
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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