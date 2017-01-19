Обновленный Chevrolet Cruze представлен в Южной Корее
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На локальном рынке автомобиль будет предлагаться с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 153 л.с. Ранее сообщалось, что новое поколение модели получит дизельный мотор.
Седан и хэтчбек Cruze второго поколения будут продаваться в КНР, США и странах Латинской Америки. Стоит отметить, что в Штатах автомобиль реализовывается уже полтора года. В Южной Корее Cruze в кузове седан появился только сейчас.
Модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1,4 литра мощностью 153 л.с. В КНР и США автомобиль продается также с 1,6-литровым турбированным дизелем и 1,5-литровым атмосферником. Мотор работает с 6-ступенчатым «автоматом».
Дизайн авто на корейском рынке, в США и Китае практически идентичен, однако стоит отметить, что в корейской версии нижняя часть бампера больше и окрашена в цвет кузова, а противотуманки обрели круглую форму вместо горизонтальной.
Chevrolet Cruze оснащен мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, системой контроля «слепых» зон, удержания на полосе движения и система предупреждения столкновения.
Купил Круз 2013 года черный металлик (рестайлинг) седан. Не прошло и года на капоте белые пятнышки (краска отлетела от камушек) За городом по трассам не ездил. Множество царапин. Лакокрасочное покрытие отвратительное.ПОЗОР!!!Первая скорость до 1000км через раз включалась (сейчас 15000 км - один раз в ...
Обновленный Chevrolet Cruze представлен в Южной Корее
Седан и хэтчбек Cruze второго поколения будут продаваться в КНР, США и странах Латинской Америки. Стоит отметить, что в Штатах автомобиль реализовывается уже полтора года. В Южной Корее Cruze в кузове седан появился только сейчас. Модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1,4 литра мощностью 153 л.с. В КНР и США автомобиль продается также с 1,6-литровым турбированным дизелем и 1,5-литровым атмосферником. Мотор работает с 6-ступенчатым «автоматом». Дизайн авто на корейском рынке, в США и Китае практически идентичен, однако стоит отметить, что в корейской версии нижняя часть бампера больше и окрашена в цвет кузова, а противотуманки обрели круглую форму вместо горизонтальной. Chevrolet Cruze оснащен мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, системой контроля «слепых» зон, удержания на полосе движения и система предупреждения столкновения.
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