11 января 2017, 14:50

Обновленный Citroen Jumpy едет в Россию

Продажи обновленной модели стартуют в первом полугодии. На сегодняшний день гамма коммерческих автомобилей бренда представлена, кроме Jumpy, еще двумя моделями – Berlingo и Jumper.

Впервые Jumpy представили в 1995 году. С тех пор во всем мире было продано 600 000 экземпляров. Летом 2016 года на европейском рынке компания представила III поколение модели.

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Она построена на модульной платформе EMP2, разработанной специально для этого автомобиля. Покупателям предлагается 2 варианта длины кузова - 4,95 метра или 5,3 метра, что позволяет выбрать транспортное средство в зависимости от потребностей и профессиональных задач.

Объем загрузки до 6,6 кубометров при сохранении компактных размеров делают эксплуатацию авто максимально удобной в городских условиях. Усиленная конструкция кузова и ходовой части позволяет выдерживать полезную нагрузку до 1 400 кг.

Отметим, что рынок легкого коммерческого транспорта в России активно развивается и в настоящее время составляет 7,6 % от общего объема продаж. Доля коммерческого транспорта Citroen среди зарубежных марок составляет 4 %, а в общем объеме продаж марки - 25 %.

Комплектации и технические характеристики

Citroen Jumpy HDI 90 Dinamique 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовминивэн
Количество дверей/мест5/9
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин98
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.1
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл6.8
ТопливоДТ
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Обновленный Citroen Jumpy едет в Россию
Впервые Jumpy представили в 1995 году. С тех пор во всем мире было продано 600 000 экземпляров. Летом 2016 года на европейском рынке компания представила III поколение модели. {{material_114842}} Она построена на модульной платформе EMP2, разработанной специально для этого автомобиля. Покупателям предлагается 2 варианта длины кузова - 4,95 метра или 5,3 метра, что позволяет выбрать транспортное средство в зависимости от потребностей и профессиональных задач. Объем загрузки до 6,6 кубометров при сохранении компактных размеров делают эксплуатацию авто максимально удобной в городских условиях. Усиленная конструкция кузова и ходовой части позволяет выдерживать полезную нагрузку до 1 400 кг. Отметим, что рынок легкого коммерческого транспорта в России активно развивается и в настоящее время составляет 7,6 % от общего объема продаж. Доля коммерческого транспорта Citroen среди зарубежных марок составляет 4 %, а в общем объеме продаж марки - 25 %.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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