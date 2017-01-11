Обновленный Citroen Jumpy едет в Россию
Впервые Jumpy представили в 1995 году. С тех пор во всем мире было продано 600 000 экземпляров. Летом 2016 года на европейском рынке компания представила III поколение модели.
Она построена на модульной платформе EMP2, разработанной специально для этого автомобиля. Покупателям предлагается 2 варианта длины кузова - 4,95 метра или 5,3 метра, что позволяет выбрать транспортное средство в зависимости от потребностей и профессиональных задач.
Объем загрузки до 6,6 кубометров при сохранении компактных размеров делают эксплуатацию авто максимально удобной в городских условиях. Усиленная конструкция кузова и ходовой части позволяет выдерживать полезную нагрузку до 1 400 кг.
Отметим, что рынок легкого коммерческого транспорта в России активно развивается и в настоящее время составляет 7,6 % от общего объема продаж. Доля коммерческого транспорта Citroen среди зарубежных марок составляет 4 %, а в общем объеме продаж марки - 25 %.
Комплектации и технические характеристики
|Citroen Jumpy HDI 90 Dinamique 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/9
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|98
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.1
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|6.8
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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