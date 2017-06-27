27 июня 2017, 12:51

Обновленный Dacia Duster дебютирует на рынке в 2018 году

Кроссовер после обновления станет габаритнее и просторнее, нежели модель текущей генерации. Производитель намерен презентовать автомобиль в конце этого года во Франкфурте, через пару месяцев модель отправится на рынок.
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Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бампера и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала.
 
Примерно в это же время Dacia презентует 7-местную версию кроссовера. По неофициальным сведениям, «паркетник» на семь человек получит название Grand Duster.
 
Внедорожник нового поколения окажется длиннее предыдущих моделей на 200 мм, а 7-местный кроссовер – на 400 мм. Длина семиместного Duster достигнет 4 700 мм, зато пассажиры всех трёх рядов получат комфортное расстояние между сидениями.
 
Новинки от Dacia будут выпускаться с передним приводом, но клиенты могут получить Duster и с полным приводом.
 
Под капотом у кроссовера покупатель обнаружит дизельный мотор 130 л.с. или бензиновый движок мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат».
 
Ожидается, что стоимость обновленного Duster составит порядка 10 000 фунтов, это примерно 730 000 рублей по актуальному курсу валют.
 
По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Комплектации и технические характеристики

Dacia Duster 1.6 МТ
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин105
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
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Обновленный Dacia Duster дебютирует на рынке в 2018 году
Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бампера и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала. Примерно в это же время Dacia презентует 7-местную версию кроссовера. По неофициальным сведениям, «паркетник» на семь человек получит название Grand Duster. Внедорожник нового поколения окажется длиннее предыдущих моделей на 200 мм, а 7-местный кроссовер – на 400 мм. Длина семиместного Duster достигнет 4 700 мм, зато пассажиры всех трёх рядов получат комфортное расстояние между сидениями. Новинки от Dacia будут выпускаться с передним приводом, но клиенты могут получить Duster и с полным приводом. Под капотом у кроссовера покупатель обнаружит дизельный мотор 130 л.с. или бензиновый движок мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат». Ожидается, что стоимость обновленного Duster составит порядка 10 000 фунтов, это примерно 730 000 рублей по актуальному курсу валют. По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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