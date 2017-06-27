27 июня 2017, 12:51
Обновленный Dacia Duster дебютирует на рынке в 2018 году
Кроссовер после обновления станет габаритнее и просторнее, нежели модель текущей генерации. Производитель намерен презентовать автомобиль в конце этого года во Франкфурте, через пару месяцев модель отправится на рынок.
Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бампера и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала.
Примерно в это же время Dacia презентует 7-местную версию кроссовера. По неофициальным сведениям, «паркетник» на семь человек получит название Grand Duster.
Внедорожник нового поколения окажется длиннее предыдущих моделей на 200 мм, а 7-местный кроссовер – на 400 мм. Длина семиместного Duster достигнет 4 700 мм, зато пассажиры всех трёх рядов получат комфортное расстояние между сидениями.
Новинки от Dacia будут выпускаться с передним приводом, но клиенты могут получить Duster и с полным приводом.
Под капотом у кроссовера покупатель обнаружит дизельный мотор 130 л.с. или бензиновый движок мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат».
Ожидается, что стоимость обновленного Duster составит порядка 10 000 фунтов, это примерно 730 000 рублей по актуальному курсу валют.
По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
Комплектации и технические характеристики
|Dacia Duster 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|105
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.6
|Загородный цикл
|6.0
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Как проверить, поменять масло в коробке передачь на Dacia 1310,подскажите пожалуйста!
подскажите , где номер двиготеля на солензе!!!
У меня Логану нет и двух лет - по всему кузову множественные мелкие пятнышки ржавчины. Поеду ругаться в сервис - прочитал, что гарантия на ЛК покрытие увеличена до 2 лет.
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