Обновленный Dodge Challenger GT AWD выведен на тесты
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Модель выпущена в полноприводной версии. Сейчас новинку испытывают на заснеженных дорогах. Эксперты уже отметили устойчивость трансмиссии к перегреву и то, что «при размеренной езде купе ощущается как заднеприводный седан».
Challenger GT AWD оснащен 3,6-литровым атмосферным двигателем Pentastar мощностью 305 л.с. По результатам первых тестов Challenger GT AWD справляется со своим заданием – обеспечить устойчивость на скользкой поверхности.
Как отмечают участники тестов, мощности «атмосферника» для обгона на трассе иногда может не хватить - ввиду тяжелого кузова и полноприводной трансмиссии. До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 6 сек.
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
Обновленный Dodge Challenger GT AWD выведен на тесты
Challenger GT AWD оснащен 3,6-литровым атмосферным двигателем Pentastar мощностью 305 л.с. По результатам первых тестов Challenger GT AWD справляется со своим заданием – обеспечить устойчивость на скользкой поверхности. Как отмечают участники тестов, мощности «атмосферника» для обгона на трассе иногда может не хватить - ввиду тяжелого кузова и полноприводной трансмиссии. До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 6 сек.
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