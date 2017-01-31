31 января 2017, 14:01

Обновленный Dodge Challenger GT AWD выведен на тесты

Модель выпущена в полноприводной версии. Сейчас новинку испытывают на заснеженных дорогах. Эксперты уже отметили устойчивость трансмиссии к перегреву и то, что «при размеренной езде купе ощущается как заднеприводный седан».
Challenger GT AWD оснащен 3,6-литровым атмосферным двигателем Pentastar мощностью 305 л.с. По результатам первых тестов Challenger GT AWD справляется со своим заданием – обеспечить устойчивость на скользкой поверхности.
 
Как отмечают участники тестов, мощности «атмосферника» для обгона на трассе иногда может не хватить - ввиду тяжелого кузова и полноприводной трансмиссии. До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 6 сек.

Комплектации и технические характеристики

Dodge Challenger SRT8 6.2 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин717
Объем двигателя6166
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл18.1
Загородный цикл11.2
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Отзыв о Dodge Challenger 2011 года
Отличный брутальный авто
maykl-r
Форум Dodge Caravan
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
РУЛАН
Форум Dodge Caliber
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
Валерий
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Обновленный Dodge Challenger GT AWD выведен на тесты
Challenger GT AWD оснащен 3,6-литровым атмосферным двигателем Pentastar мощностью 305 л.с. По результатам первых тестов Challenger GT AWD справляется со своим заданием – обеспечить устойчивость на скользкой поверхности. Как отмечают участники тестов, мощности «атмосферника» для обгона на трассе иногда может не хватить - ввиду тяжелого кузова и полноприводной трансмиссии. До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 6 сек.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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