Обновленный FAW D60 ждут на российском рынке

Китайская автокомпания FAW выпустила обновленную версию кроссовера D60, ее фото уже появились в сети. Дилеры ожидают получить новинку до конца этого года.
Изменения коснулись внешнего вида китайского внедорожника, у него обновлены бампер, радиаторная решетка и оптика. Есть информация, что технических изменений не произошло. Сейчас автомобиль выступает в 2 вариантах: с 1,5-литровым двигателем мощностью 102 л.с. или с мотором 1,8 литра, генерирующем 139 л.с. В первом варианте паркетник оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач. Второй вариант трансмиссии представляет собой 6-скоростную «механику».
Стоимость обновленного D60 пока не известна, актуальная генерация модели стоит около 65 000 юаней, что примерно равно 561 000 рублей. Ожидается, что вскоре новинка появится на российском авторынке, и, эксперты не исключают, что китайский бренд наладит производство на заводе «Автотор» в Калининграде.
Изменения коснулись внешнего вида китайского внедорожника, у него обновлены бампер, радиаторная решетка и оптика. Есть информация, что технических изменений не произошло. Сейчас автомобиль выступает в 2 вариантах: с 1,5-литровым двигателем мощностью 102 л.с. или с мотором 1,8 литра, генерирующем 139 л.с. В первом варианте паркетник оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач. Второй вариант трансмиссии представляет собой 6-скоростную «механику». Стоимость обновленного D60 пока не известна, актуальная генерация модели стоит около 65 000 юаней, что примерно равно 561 000 рублей. Ожидается, что вскоре новинка появится на российском авторынке, и, эксперты не исключают, что китайский бренд наладит производство на заводе «Автотор» в Калининграде.
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