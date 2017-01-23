23 января 2017, 09:15

Обновленный Ford Explorer проходит дорожные тесты

Автомобильные фотошпионы опубликовали несколько снимков затянутого в камуфляж Ford Explorer нового поколения, которое должно выйти в 2019 году. Полностью скрытый от посторонних глаз, внедорожник проходит серию испытаний на дорогах общего пользования.
Ранее сообщалось, что модель оснастят турбированными моторами 2,3 и 3,5 литра серии EcoBoost. Применяющийся сейчас 3,5-литровый атмосферный 6-цилиндровый силовой агрегат из линейки уйдет.
 
Кардинальных изменений внешнего облика авто эксперты не ожидают. В салоне ожидается новая система мультимедиа, а список оснащения пополнится системами помощи водителю.
 
Добавим также, что на модели прошлого года сейчас действуют скидки.

Комплектации и технические характеристики

Ford Explorer XLT 3.5 АТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3496
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.9
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл11.0
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Новинки и концепт кары Форд Эксплорер

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Explorer
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
Шакир
«За край света», к природным декорациям «Левиафана»
"Зато, как говорят, местные рыбаки, много краба, завезенного в свое время с Дальнего Востока, а также морских ежей - лови, не хочу. На обед нам подали по порции вкуснейшей рыбы, северных мидий и крабовых палочек (не путать с той «химией», что предлагает наша городская торговля) - где еще отведаешь таких ...
Сергей
Ford Explorer с выгодой
Не очень то большая скидка...
alexsey9999
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Обновленный Ford Explorer проходит дорожные тесты
Ранее сообщалось, что модель оснастят турбированными моторами 2,3 и 3,5 литра серии EcoBoost. Применяющийся сейчас 3,5-литровый атмосферный 6-цилиндровый силовой агрегат из линейки уйдет. Кардинальных изменений внешнего облика авто эксперты не ожидают. В салоне ожидается новая система мультимедиа, а список оснащения пополнится системами помощи водителю. Добавим также, что на модели прошлого года сейчас действуют скидки.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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