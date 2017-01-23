Обновленный Ford Explorer проходит дорожные тесты

Автомобильные фотошпионы опубликовали несколько снимков затянутого в камуфляж Ford Explorer нового поколения, которое должно выйти в 2019 году. Полностью скрытый от посторонних глаз, внедорожник проходит серию испытаний на дорогах общего пользования.
Ранее сообщалось, что модель оснастят турбированными моторами 2,3 и 3,5 литра серии EcoBoost. Применяющийся сейчас 3,5-литровый атмосферный 6-цилиндровый силовой агрегат из линейки уйдет.
Кардинальных изменений внешнего облика авто эксперты не ожидают. В салоне ожидается новая система мультимедиа, а список оснащения пополнится системами помощи водителю.
Добавим также, что на модели прошлого года сейчас действуют скидки.
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
"Зато, как говорят, местные рыбаки, много краба, завезенного в свое время с Дальнего Востока, а также морских ежей - лови, не хочу. На обед нам подали по порции вкуснейшей рыбы, северных мидий и крабовых палочек (не путать с той «химией», что предлагает наша городская торговля) - где еще отведаешь таких ...
Ранее сообщалось, что модель оснастят турбированными моторами 2,3 и 3,5 литра серии EcoBoost. Применяющийся сейчас 3,5-литровый атмосферный 6-цилиндровый силовой агрегат из линейки уйдет. Кардинальных изменений внешнего облика авто эксперты не ожидают. В салоне ожидается новая система мультимедиа, а список оснащения пополнится системами помощи водителю. Добавим также, что на модели прошлого года сейчас действуют скидки.
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