Обновленный Ford Focus Electric показали публике

Новинка имеет под капотом электрический мотор 145 л.с., который работает в тандеме с блоком литий-ионных батарей емкостью 33 кВт/ч. Отмечается, что с такими аккумуляторами новый электрокар на одном заряде сможет преодолеть более 225 км.
Американские разработчики рассекретили новый электрический хэтчбек Ford Focus Electric 2017 модельного года. Отмечается, что электрокар получил увеличенный запас хода, а также расширенный список оснащения.
Электромотор и аккумулятор получили систему жидкостного охлаждения. Представители Ford подчеркнули, что запаса хода в 225 км покупателям должно хватить, ведь это больше, чем у актуальной генерации хэтчбека. Согласно собственным исследованиям Ford, среднестатистический автолюбитель в день проезжает около 45 км. Зарядить батареи можно как от обычной бытовой розетки, на что уйдёт около 5 часов, так и от специального настенного зарядного устройства за 3 часа.
Обновленный Ford Focus Electric 2017 получил современную мультимедийную систему.
Прием заказов на новый Ford Focus Electric 2017 уже стартовал во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Северной Ирландии, Финляндии, Венгрии, Норвегии и Швейцарии. Американские разработчики отмечают, что к 2020 году в модельном ряду Ford будет насчитываться не менее 13 электромобилей.
Напомним, что на днях состоялась премьера нового внедорожника Ford Expedition.
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Американские разработчики рассекретили новый электрический хэтчбек Ford Focus Electric 2017 модельного года. Отмечается, что электрокар получил увеличенный запас хода, а также расширенный список оснащения. Электромотор и аккумулятор получили систему жидкостного охлаждения. Представители Ford подчеркнули, что запаса хода в 225 км покупателям должно хватить, ведь это больше, чем у актуальной генерации хэтчбека. Согласно собственным исследованиям Ford, среднестатистический автолюбитель в день проезжает около 45 км. Зарядить батареи можно как от обычной бытовой розетки, на что уйдёт около 5 часов, так и от специального настенного зарядного устройства за 3 часа. Обновленный Ford Focus Electric 2017 получил современную мультимедийную систему. Прием заказов на новый Ford Focus Electric 2017 уже стартовал во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Северной Ирландии, Финляндии, Венгрии, Норвегии и Швейцарии. Американские разработчики отмечают, что к 2020 году в модельном ряду Ford будет насчитываться не менее 13 электромобилей. Напомним, что на днях состоялась премьера нового внедорожника Ford Expedition.
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