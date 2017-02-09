9 февраля 2017, 19:17

Обновленный Ford Focus Electric показали публике

Новинка имеет под капотом электрический мотор 145 л.с., который работает в тандеме с блоком литий-ионных батарей емкостью 33 кВт/ч. Отмечается, что с такими аккумуляторами новый электрокар на одном заряде сможет преодолеть более 225 км.
Американские разработчики рассекретили новый электрический хэтчбек Ford Focus Electric 2017 модельного года. Отмечается, что электрокар получил увеличенный запас хода, а также расширенный список оснащения.
 
Электромотор и аккумулятор получили систему жидкостного охлаждения. Представители Ford подчеркнули, что запаса хода в 225 км покупателям должно хватить, ведь это больше, чем у актуальной генерации хэтчбека. Согласно собственным исследованиям Ford, среднестатистический автолюбитель в день проезжает около 45 км. Зарядить батареи можно как от обычной бытовой розетки, на что уйдёт около 5 часов, так и от специального настенного зарядного устройства за 3 часа.
 
Обновленный Ford Focus Electric 2017 получил современную мультимедийную систему.
 
Прием заказов на новый Ford Focus Electric 2017 уже стартовал во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Северной Ирландии, Финляндии, Венгрии, Норвегии и Швейцарии. Американские разработчики отмечают, что к 2020 году в модельном ряду Ford будет насчитываться не менее 13 электромобилей. 
Напомним, что на днях состоялась премьера нового внедорожника Ford Expedition.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Titanium 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.4
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Форд Фокус

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Ford Focus
Купить Ford Focus 2011 в Москве
355 555 Р
Купить Ford Focus 2011 в Москве
399 999 Р
Купить Ford Focus 2012 в Москве
555 555 Р
Купить Ford Focus 2012 в Москве
533 333 Р
Купить Ford Focus 2006 в Москве
287 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Focus
Обновленный Ford Focus Electric показали публике
Американские разработчики рассекретили новый электрический хэтчбек Ford Focus Electric 2017 модельного года. Отмечается, что электрокар получил увеличенный запас хода, а также расширенный список оснащения. Электромотор и аккумулятор получили систему жидкостного охлаждения. Представители Ford подчеркнули, что запаса хода в 225 км покупателям должно хватить, ведь это больше, чем у актуальной генерации хэтчбека. Согласно собственным исследованиям Ford, среднестатистический автолюбитель в день проезжает около 45 км. Зарядить батареи можно как от обычной бытовой розетки, на что уйдёт около 5 часов, так и от специального настенного зарядного устройства за 3 часа. Обновленный Ford Focus Electric 2017 получил современную мультимедийную систему. Прием заказов на новый Ford Focus Electric 2017 уже стартовал во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Северной Ирландии, Финляндии, Венгрии, Норвегии и Швейцарии. Американские разработчики отмечают, что к 2020 году в модельном ряду Ford будет насчитываться не менее 13 электромобилей. Напомним, что на днях состоялась премьера нового внедорожника Ford Expedition.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG