22 декабря 2016, 12:13

Обновленный Ford Kuga доставлен дилерам 50 городов России

Модель пришла с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге, где налажен полный цикл. Российским покупателям доступны 4 комплектации - Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus по специальной цене от 1 149 000 рублей.
Новый Kuga максимально адаптирован к климатическим и дорожным условиям России и получил расширенный зимний пакет, сообщают представители бренда.
 
Линейка двигателей включает бензиновый EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также 150-сильный агрегат объемом 2,5 литра. Оба мотора доступны в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Клиентам доступны как версии с передним, так и с полным приводом.
 
Модель предлагает такие инновационные технологии, как ассистент движения по полосе, включающий систему предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы (Lane Departure Warning) и систему удержания автомобиля в полосе движения (Lane Keeping Aid); cистема предупреждения о движении транспорта в поперечном направлении позади автомобиля Cross-Traffic Alert и адаптивные биксеноновые фары.
 
Система активной помощи при парковке Active Park Assist теперь имеет функцию перпендикулярной парковки, и системой автоматического торможения Active City Stop, диапазон срабатывания которой был увеличен с 30 до 50 км/ч. Кроме того, все новые смарт-кроссоверы оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
 
Новинка также предлагает новую мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным цветным экраном высокого разрешения, Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, функцией AppLink и поддержкой Apple CarPlay и Android.
 
Клиентам доступен расширенный пакет зимних опций, включающий электрообогрев рулевого колеса, передних сидений, лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также форсунки стеклоомывателя с обогревом, расположенные под капотом.
 
До конца декабря предоставляется дополнительная выгода до 100 000 рублей при покупке Kuga в рамках специальной маркетинговой программы от Ford, позволяющей клиенту получать экономию в случае утилизации либо обмена (Trade-in) имеющегося автомобиля любой марки при условии владения им не менее 6 месяцев. А для клиентов, приобретающих кроссовер в рамках Trade-in, при сдаче в счет оплаты автомобиля марки Ford или автомобиля бренда, который уходит с рынка РФ, дополнительная выгода составит 50 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Ford Kuga 2.0 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин180
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл6.0
Загородный цикл4.7
Смешанный цикл5.2
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Farion
VW Tiguan vs Ford Kuga - целесообразность или удовольствие?
Как раз выбираю между этими двумя машинами, спасибо. Но было бы хорошо сюда же добавить и новый Хундай Санта Фе для сравнения одноклассников. Сравнивайте лучше по 3 машины.
Maximus
FORD KUGA: Друг или подруга
Давно жду Кугу, отличный автомобиль, более совершенный, чем убогий Кашкай, и менее дорогой, чем Тойота Рав 4. А что, очередь на Ford Kuga в Петербурге сейчас большая?
Андрей
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Обновленный Ford Kuga доставлен дилерам 50 городов России
Новый Kuga максимально адаптирован к климатическим и дорожным условиям России и получил расширенный зимний пакет, сообщают представители бренда. Линейка двигателей включает бензиновый EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также 150-сильный агрегат объемом 2,5 литра. Оба мотора доступны в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Клиентам доступны как версии с передним, так и с полным приводом. Модель предлагает такие инновационные технологии, как ассистент движения по полосе, включающий систему предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы (Lane Departure Warning) и систему удержания автомобиля в полосе движения (Lane Keeping Aid); cистема предупреждения о движении транспорта в поперечном направлении позади автомобиля Cross-Traffic Alert и адаптивные биксеноновые фары. Система активной помощи при парковке Active Park Assist теперь имеет функцию перпендикулярной парковки, и системой автоматического торможения Active City Stop, диапазон срабатывания которой был увеличен с 30 до 50 км/ч. Кроме того, все новые смарт-кроссоверы оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Новинка также предлагает новую мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным цветным экраном высокого разрешения, Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, функцией AppLink и поддержкой Apple CarPlay и Android. Клиентам доступен расширенный пакет зимних опций, включающий электрообогрев рулевого колеса, передних сидений, лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также форсунки стеклоомывателя с обогревом, расположенные под капотом. До конца декабря предоставляется дополнительная выгода до 100 000 рублей при покупке Kuga в рамках специальной маркетинговой программы от Ford, позволяющей клиенту получать экономию в случае утилизации либо обмена (Trade-in) имеющегося автомобиля любой марки при условии владения им не менее 6 месяцев. А для клиентов, приобретающих кроссовер в рамках Trade-in, при сдаче в счет оплаты автомобиля марки Ford или автомобиля бренда, который уходит с рынка РФ, дополнительная выгода составит 50 000 рублей.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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