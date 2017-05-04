22
4 мая 2017, 17:46

Обновленный Haval Н9 представлен миру

Китайский концерн Haval, суббренд автопроизводителя Great Wall Motors Ltd., показал рестайлинговый флагманский внедорожник H9, о технических особенностях которого известно уже несколько месяцев.
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Модель практически не изменилась внешне, однако получила доработанный двигатель и пересмотренный дизайн интерьера – появились обновлённая панель приборов, новый центральный тоннель и информационно-развлекательный комплекс с увеличенным экраном. Что касается экстерьера, то у Haval Н9 видоизменённые бампера, модернизированная решетка радиатора с отделкой из хрома.
 
Под капотом рестайлингового внедорожника будет установлен доработанный 2-литровый бензиновый силовой агрегат, производительность которого увеличили на 33 л.с., до 251 л.с. Прежнюю автоматическую коробку передач на 6 скоростей заменят 8-ступенчатой трансмиссией ZF. Кроме того, китайские покупатели смогут купить обновлённую модель с 190-сильной дизельной силовой установкой.
 
На китайский рынок новинку выведут в ближайшее время. О сроках поставки в другие страны автопроизводитель не сообщает. Впрочем, ранее сообщалось, что дизельная версия Н9 будет реализовываться в России.

Комплектации и технические характеристики

Haval H9 Elite 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин218
Объем двигателя1967
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
В Тульской области начали возводить сборочный завод Haval. Эксперты в сомнении
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
Saimaa
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Обновленный Haval Н9 представлен миру
Модель практически не изменилась внешне, однако получила доработанный двигатель и пересмотренный дизайн интерьера – появились обновлённая панель приборов, новый центральный тоннель и информационно-развлекательный комплекс с увеличенным экраном. Что касается экстерьера, то у Haval Н9 видоизменённые бампера, модернизированная решетка радиатора с отделкой из хрома. Под капотом рестайлингового внедорожника будет установлен доработанный 2-литровый бензиновый силовой агрегат, производительность которого увеличили на 33 л.с., до 251 л.с. Прежнюю автоматическую коробку передач на 6 скоростей заменят 8-ступенчатой трансмиссией ZF. Кроме того, китайские покупатели смогут купить обновлённую модель с 190-сильной дизельной силовой установкой. На китайский рынок новинку выведут в ближайшее время. О сроках поставки в другие страны автопроизводитель не сообщает. Впрочем, ранее сообщалось, что дизельная версия Н9 будет реализовываться в России.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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