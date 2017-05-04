22
4 мая 2017, 17:46
Обновленный Haval Н9 представлен миру
Китайский концерн Haval, суббренд автопроизводителя Great Wall Motors Ltd., показал рестайлинговый флагманский внедорожник H9, о технических особенностях которого известно уже несколько месяцев.
Модель практически не изменилась внешне, однако получила доработанный двигатель и пересмотренный дизайн интерьера – появились обновлённая панель приборов, новый центральный тоннель и информационно-развлекательный комплекс с увеличенным экраном. Что касается экстерьера, то у Haval Н9 видоизменённые бампера, модернизированная решетка радиатора с отделкой из хрома.
Под капотом рестайлингового внедорожника будет установлен доработанный 2-литровый бензиновый силовой агрегат, производительность которого увеличили на 33 л.с., до 251 л.с. Прежнюю автоматическую коробку передач на 6 скоростей заменят 8-ступенчатой трансмиссией ZF. Кроме того, китайские покупатели смогут купить обновлённую модель с 190-сильной дизельной силовой установкой.
На китайский рынок новинку выведут в ближайшее время. О сроках поставки в другие страны автопроизводитель не сообщает. Впрочем, ранее сообщалось, что дизельная версия Н9 будет реализовываться в России.
Комплектации и технические характеристики
|Haval H9 Elite 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|218
|Объем двигателя
|1967
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
В Нижнем уже давно есть салон ....
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
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