Обновленный хэтчбэк Chevrolet замечен на дорогах Индии
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Модель, переименованная в Beat, проходит испытания. Фото новинки в камуфляжном покрытии появилось на страницах одного из изданий. В Индии сейчас дилеры продают предыдущее поколение.
Оно подразумевает 1,2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 78 сил и литровый дизельный двигатель мощностью 57 л.с. Оба варианта предлагаются с 5-скоростной «механикой». Новый Beat появится в дилерских центрах, как ожидается, в середине 2017 года.
В феврале текущего года компания Chevrolet показала концепткар Beat Activ, получивший видоизмененную переднюю часть кузова. Летом бренд поделился изображением обновленного модельного ряда, предназначенного для рынка Индии, где показался и серийный хэтчбек Beat. Изменения не затронут моторную гамму модели, салон также останется прежним.
Ездила почти два года на Спарке (2011 года) Я была начинающим водителем и сначала меня все устраивало...Был автомат со всеми опциями...Всем хорош и маневренен, и немного "ест", и не ломался...устраивало все...кроме движка 1,0...ну не едет она!!! После разгона нормально держит дорогу...но вот сам разгон ...
Этот автомобиль просто прелесть, я сам его собираю. Роскошный салон, комфортабельный, бензин ни есть а пьёт каплями.И вообще это просто чудо Узбекского автомобилестроения. Я горжусь своими автомобилями хотя сам езжу на МАТИЗЕ "ВЕСТ". Не зря в России СПАРК был назван лучшим автомобилем города.
Обновленный хэтчбэк Chevrolet замечен на дорогах Индии
Оно подразумевает 1,2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 78 сил и литровый дизельный двигатель мощностью 57 л.с. Оба варианта предлагаются с 5-скоростной «механикой». Новый Beat появится в дилерских центрах, как ожидается, в середине 2017 года. В феврале текущего года компания Chevrolet показала концепткар Beat Activ, получивший видоизмененную переднюю часть кузова. Летом бренд поделился изображением обновленного модельного ряда, предназначенного для рынка Индии, где показался и серийный хэтчбек Beat. Изменения не затронут моторную гамму модели, салон также останется прежним.
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