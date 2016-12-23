23 декабря 2016, 16:59

Обновленный хэтчбэк Chevrolet замечен на дорогах Индии

Модель, переименованная в Beat, проходит испытания. Фото новинки в камуфляжном покрытии появилось на страницах одного из изданий. В Индии сейчас дилеры продают предыдущее поколение.
Оно подразумевает 1,2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 78 сил и литровый дизельный двигатель мощностью 57 л.с. Оба варианта предлагаются с 5-скоростной «механикой». Новый Beat появится в дилерских центрах, как ожидается, в середине 2017 года.
 
В феврале текущего года компания Chevrolet показала концепткар Beat Activ, получивший видоизмененную переднюю часть кузова. Летом бренд поделился изображением обновленного модельного ряда, предназначенного для рынка Индии, где показался и серийный хэтчбек Beat. Изменения не затронут моторную гамму модели, салон также останется прежним.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Spark 1.4 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхетчбек
Количество дверей/мест5/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин98
Объем двигателя1399
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл5.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Шевроле Спарк

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Spark
Ездила почти два года на Спарке (2011 года) Я была начинающим водителем и сначала меня все устраивало...Был автомат со всеми опциями...Всем хорош и маневренен, и немного "ест", и не ломался...устраивало все...кроме движка 1,0...ну не едет она!!! После разгона нормально держит дорогу...но вот сам разгон ...
Светлана
Chevrolet Spark: Надо видеть
Этот автомобиль просто прелесть, я сам его собираю. Роскошный салон, комфортабельный, бензин ни есть а пьёт каплями.И вообще это просто чудо Узбекского автомобилестроения. Я горжусь своими автомобилями хотя сам езжу на МАТИЗЕ "ВЕСТ". Не зря в России СПАРК был назван лучшим автомобилем города.
Альберт
Chevrolet объявил цены на новый Spark
Цены заоблачные для такого авто..
Николай
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
Удовлетворяет ли вас качество российских авто?
Голосовать
Продажа Chevrolet Spark
Купить Chevrolet Spark 2011 в Москве
249 000 Р
Купить Chevrolet Spark 2011 в Москве
230 000 Р
Купить Chevrolet Spark 2011 в Москве
316 634 Р
Купить Chevrolet Spark 2014 в Москве
509 720 Р
Купить Chevrolet Spark 2011 в Москве
259 900 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 38 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Spark
Обновленный хэтчбэк Chevrolet замечен на дорогах Индии
Оно подразумевает 1,2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 78 сил и литровый дизельный двигатель мощностью 57 л.с. Оба варианта предлагаются с 5-скоростной «механикой». Новый Beat появится в дилерских центрах, как ожидается, в середине 2017 года. В феврале текущего года компания Chevrolet показала концепткар Beat Activ, получивший видоизмененную переднюю часть кузова. Летом бренд поделился изображением обновленного модельного ряда, предназначенного для рынка Индии, где показался и серийный хэтчбек Beat. Изменения не затронут моторную гамму модели, салон также останется прежним.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG