20 июня 2017, 13:53
Обновленный Honda Accord презентуют в июле
Дебют модели десятого по счету поколения Honda Accord состоится в Детройте 14 июля. Новая генерация построена на новой платформе, которую создали специального для этого седана.
В основу седана ляжет модульная платформа, разработанная специально для этой модели. По сравнению с предшественником Accord сбросить несколько кг, что положительным образом скажется на его динамических характеристиках. При этом новое поколение седана будет шире.
В силовую линейку 4-дверки войдут 1,5- и 2-литровые турбоагрегаты. Мощность и динамические характеристики пока не раскрываются, однако известно, что в качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Также 2-литровый мотор сможет работать в паре с 10-диапазонным «автоматом».
Чуть позже на рынке появится и гибридная версия модели. Информации о «начинке» пока что нет.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Accord 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|249 / 183 при 6000
|Объем двигателя
|2997
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|13.7
|Загородный цикл
|6.6
|Смешанный цикл
|9.2
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
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