20 июня 2017, 13:53

Обновленный Honda Accord презентуют в июле

Дебют модели десятого по счету поколения Honda Accord состоится в Детройте 14 июля. Новая генерация построена на новой платформе, которую создали специального для этого седана.
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Honda Accord
Выпускается с 1990 г.
Объявлений: 131
Отзывов: 6
В основу седана ляжет модульная платформа, разработанная специально для этой модели. По сравнению с предшественником Accord сбросить несколько кг, что положительным образом скажется на его динамических характеристиках. При этом новое поколение седана будет шире.
 
В силовую линейку 4-дверки войдут 1,5- и 2-литровые турбоагрегаты. Мощность и динамические характеристики пока не раскрываются, однако известно, что в качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Также 2-литровый мотор сможет работать в паре с 10-диапазонным «автоматом».
 
Чуть позже на рынке появится и гибридная версия модели. Информации о «начинке» пока что нет.

Комплектации и технические характеристики

Honda Accord 3.0 AT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин249 / 183 при 6000
Объем двигателя2997
Тип трансмисииавтомат 6
Приводпередний
Городской цикл13.7
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл9.2
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто Хонда Аккорд, Акорд

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Обновленный Honda Accord презентуют в июле
{{model_490}}В основу седана ляжет модульная платформа, разработанная специально для этой модели. По сравнению с предшественником Accord сбросить несколько кг, что положительным образом скажется на его динамических характеристиках. При этом новое поколение седана будет шире. В силовую линейку 4-дверки войдут 1,5- и 2-литровые турбоагрегаты. Мощность и динамические характеристики пока не раскрываются, однако известно, что в качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Также 2-литровый мотор сможет работать в паре с 10-диапазонным «автоматом». Чуть позже на рынке появится и гибридная версия модели. Информации о «начинке» пока что нет.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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