19 декабря 2016, 18:00

Обновленный Hyundai i30 пошел в серийное производство

Хетчбек 2017 модельного года – третья по счету генерация - выйдет в свободную продажу в январе следующего, 2017 года. В дальнейшем бренд намерен расширить предложение за счет хот-хетчбека i30 N, мощность двигателя которого достигнет 250 л.с.
Автомобиль, выпускаемый на чешском заводе в Ношовице, отличается от предыдущих собратьев тем, что его разработкой занимались исключительно европейские специалисты, которые создали более сдержанный внешний дизайн и удлинили платформу до 4 340 мм.
 
Покупателям предложат широчайшую линейку версий, позволяющую выбрать между 6-ю различными моторами: 1-литровый движок на 120 л.с., а также 1,4-литровый агрегат на 100 и на 140 л.с. Далее следует дизельное предложение, которое включает в себя 1,6-литровую версию, которая может быть рассчитана на 95, 110 либо на 136 л.с. Что касается трансмиссии, предлагается «механика» либо 7-ступенчатая «автоматика» с двойным сцеплением.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai i30 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин95
Объем двигателя1582
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
ТопливоДТ
Все характеристики
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Обновленный Hyundai i30 пошел в серийное производство
Автомобиль, выпускаемый на чешском заводе в Ношовице, отличается от предыдущих собратьев тем, что его разработкой занимались исключительно европейские специалисты, которые создали более сдержанный внешний дизайн и удлинили платформу до 4 340 мм. Покупателям предложат широчайшую линейку версий, позволяющую выбрать между 6-ю различными моторами: 1-литровый движок на 120 л.с., а также 1,4-литровый агрегат на 100 и на 140 л.с. Далее следует дизельное предложение, которое включает в себя 1,6-литровую версию, которая может быть рассчитана на 95, 110 либо на 136 л.с. Что касается трансмиссии, предлагается «механика» либо 7-ступенчатая «автоматика» с двойным сцеплением.
2016-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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