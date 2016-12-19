Обновленный Hyundai i30 пошел в серийное производство
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Хетчбек 2017 модельного года – третья по счету генерация - выйдет в свободную продажу в январе следующего, 2017 года. В дальнейшем бренд намерен расширить предложение за счет хот-хетчбека i30 N, мощность двигателя которого достигнет 250 л.с.
Автомобиль, выпускаемый на чешском заводе в Ношовице, отличается от предыдущих собратьев тем, что его разработкой занимались исключительно европейские специалисты, которые создали более сдержанный внешний дизайн и удлинили платформу до 4 340 мм.
Покупателям предложат широчайшую линейку версий, позволяющую выбрать между 6-ю различными моторами: 1-литровый движок на 120 л.с., а также 1,4-литровый агрегат на 100 и на 140 л.с. Далее следует дизельное предложение, которое включает в себя 1,6-литровую версию, которая может быть рассчитана на 95, 110 либо на 136 л.с. Что касается трансмиссии, предлагается «механика» либо 7-ступенчатая «автоматика» с двойным сцеплением.
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Кто-нибудь знает о Росинкоре? Брокер нахваливает их новый iq каско. Типа новый полис, скидка хорошая и платежи высчитываются более точно из за того, что автоматика высчитывает состояние машины. Но сама компания мне неизвестна, как-то не хочу попасть на бабло
Привет всем!
Наш бензин это больная тема.
Вот я и решил поделиться своими испытаниями.
1. Бензин заливаю только (Роснефть и КрайсНефть) 2. АИ 92 машина едет нормально расход в смешанном режиме 7.4-7.6, трасса 6.0.
3. АИ 95 расход падает динамика улучшилась, но при следующей заправке того же бензина ...
Обновленный Hyundai i30 пошел в серийное производство
Автомобиль, выпускаемый на чешском заводе в Ношовице, отличается от предыдущих собратьев тем, что его разработкой занимались исключительно европейские специалисты, которые создали более сдержанный внешний дизайн и удлинили платформу до 4 340 мм. Покупателям предложат широчайшую линейку версий, позволяющую выбрать между 6-ю различными моторами: 1-литровый движок на 120 л.с., а также 1,4-литровый агрегат на 100 и на 140 л.с. Далее следует дизельное предложение, которое включает в себя 1,6-литровую версию, которая может быть рассчитана на 95, 110 либо на 136 л.с. Что касается трансмиссии, предлагается «механика» либо 7-ступенчатая «автоматика» с двойным сцеплением.
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