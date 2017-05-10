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10 мая 2017, 08:27
Обновленный Hyundai Solaris получил высокую оценку безопасности
Журналисты одного из российских автоизданий организовали краш-тест обновленной модели Hyundai Solaris. Седан хорошо справился с испытанием и получил наивысшую оценку экспертов.
При краш-тесте модель новой генерации с 1,6-литровым силовым агрегатом и двумя подушками безопасности, движущаяся на скорости 64 км/ч, врезалась в барьер с 40-процентным перекрытием.
В результате столкновения сработали обе подушки. По данным авторов испытания, угроза повреждения головы и ребер водителя и сидящего рядом пассажира отсутствовала, а риск травм шеи и бедер был невысок. На основании испытания специалисты поставили новому седану 16 баллов из 16 возможных. До этого ни одно транспортное средство не показывало таких результатов: безопасность Volkswagen Polo оценили в 14,3 балла, а Lada Vesta - в 14,1 балла.
Отметим, что новая генерация Hyundai Solaris появилась на российском рынке в феврале текущего года. Самый дешевый седан обойдется в 599 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в комплектации Active с 1,4-лировым двигателем и 6 МКПП. В наличии: аудиоподготовка с 4-ю динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, «15-е» колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья, ЦЗ, Система мониторинга давления в шинах, передние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля, клиренс 160 мм, 2 розетки на 12В на центральной консоли.
Следующая комплектация Active Plus с тем же 1,4 литровым двигателем обойдется на 100 000 дороже, то есть 699 900 рублей. Здесь появляются: аудиосистема с управление музыкой на руле, USB, AUX разъемы для подключения внешних устройств, кондиционер, подогрев передних сидений, обогреваемые электрозеркала.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Solaris Elegance 1.6 MТ
|Hyundai Solaris Elegance 1.6 MТ
|Год выпуска, с
|2017
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|123
|Объем двигателя
|1591
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.0
|8.0
|Загородный цикл
|4.8
|4.8
|Смешанный цикл
|6.0
|6.0
|Топливо
|АИ-92
|АИ-92
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