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10 мая 2017, 08:27

Обновленный Hyundai Solaris получил высокую оценку безопасности

Журналисты одного из российских автоизданий организовали краш-тест обновленной модели Hyundai Solaris. Седан хорошо справился с испытанием и получил наивысшую оценку экспертов.
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При краш-тесте модель новой генерации с 1,6-литровым силовым агрегатом и двумя подушками безопасности, движущаяся на скорости 64 км/ч, врезалась в барьер с 40-процентным перекрытием.
 
В результате столкновения сработали обе подушки. По данным авторов испытания, угроза повреждения головы и ребер водителя и сидящего рядом пассажира отсутствовала, а риск травм шеи и бедер был невысок. На основании испытания специалисты поставили новому седану 16 баллов из 16 возможных. До этого ни одно транспортное средство не показывало таких результатов: безопасность Volkswagen Polo оценили в 14,3 балла, а Lada Vesta - в 14,1 балла.
 
Отметим, что новая генерация Hyundai Solaris появилась на российском рынке в феврале текущего года. Самый дешевый седан обойдется в 599 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в комплектации Active с 1,4-лировым двигателем и 6 МКПП. В наличии: аудиоподготовка с 4-ю динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, «15-е» колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья, ЦЗ, Система мониторинга давления в шинах, передние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля, клиренс 160 мм, 2 розетки на 12В на центральной консоли.
 
Следующая комплектация Active Plus с тем же 1,4 литровым двигателем обойдется на 100 000 дороже, то есть 699 900 рублей. Здесь появляются: аудиосистема с управление музыкой на руле, USB, AUX разъемы для подключения внешних устройств, кондиционер, подогрев передних сидений, обогреваемые электрозеркала.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris Elegance 1.6 MТHyundai Solaris Elegance 1.6 MТ
Год выпуска, с2017 2017
Год выпуска, по2018 2018
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123 123
Объем двигателя1591 1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.0 8.0
Загородный цикл4.8 4.8
Смешанный цикл6.0 6.0
ТопливоАИ-92 АИ-92
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Обновленный Hyundai Solaris получил высокую оценку безопасности
При краш-тесте модель новой генерации с 1,6-литровым силовым агрегатом и двумя подушками безопасности, движущаяся на скорости 64 км/ч, врезалась в барьер с 40-процентным перекрытием. В результате столкновения сработали обе подушки. По данным авторов испытания, угроза повреждения головы и ребер водителя и сидящего рядом пассажира отсутствовала, а риск травм шеи и бедер был невысок. На основании испытания специалисты поставили новому седану 16 баллов из 16 возможных. До этого ни одно транспортное средство не показывало таких результатов: безопасность Volkswagen Polo оценили в 14,3 балла, а Lada Vesta - в 14,1 балла. Отметим, что новая генерация Hyundai Solaris появилась на российском рынке в феврале текущего года. Самый дешевый седан обойдется в 599 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль в комплектации Active с 1,4-лировым двигателем и 6 МКПП. В наличии: аудиоподготовка с 4-ю динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, «15-е» колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья, ЦЗ, Система мониторинга давления в шинах, передние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля, клиренс 160 мм, 2 розетки на 12В на центральной консоли. Следующая комплектация Active Plus с тем же 1,4 литровым двигателем обойдется на 100 000 дороже, то есть 699 900 рублей. Здесь появляются: аудиосистема с управление музыкой на руле, USB, AUX разъемы для подключения внешних устройств, кондиционер, подогрев передних сидений, обогреваемые электрозеркала.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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