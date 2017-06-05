5 июня 2017, 12:54

Обновленный Infiniti Q50 встал на конвейер

На заводе Infiniti в Точиги (Япония) стартовало производство обновленного варианта седана Q50. Автомобиль появится в продаже на североамериканском авторынке уже этим летом.
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Infiniti Q50
Выпускается с 2008 г.
Новый от 1 799 000 до 3 125 000 Р
Объявлений: 28
Отзывов: 1
Седан предложат в исполнениях Pure, Luxe, Sport и Red Sport 400. Версия Red Sport 400 получила два сдвоенных патрубка выхлопной системы и 2-цветный задний диффузор, а Luxe и Sport отличаются передним бампером с более широкими воздухозаборниками и спойлером.

Салон Q50 украшен красной прострочкой, вставками из матового хрома в центральной панели, а также деталями из черного матового хрома на дверях. В перечень оснащения входят мультимедийная система Infiniti InTouch Services с 8-дюймовым сенсорным экраном.

В гамму моторов вошли 3-литровый агрегат мощностью 405 л.с., и 2-литровый двигатель с отдачей 211 сил. По умолчанию Infiniti Q50 имеет задний привод, а в более дорогих комплектациях машина комплектуется полным приводом.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
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Обновленный Infiniti Q50 встал на конвейер
{{model_6126}}Седан предложат в исполнениях Pure, Luxe, Sport и Red Sport 400. Версия Red Sport 400 получила два сдвоенных патрубка выхлопной системы и 2-цветный задний диффузор, а Luxe и Sport отличаются передним бампером с более широкими воздухозаборниками и спойлером. Салон Q50 украшен красной прострочкой, вставками из матового хрома в центральной панели, а также деталями из черного матового хрома на дверях. В перечень оснащения входят мультимедийная система Infiniti InTouch Services с 8-дюймовым сенсорным экраном. В гамму моторов вошли 3-литровый агрегат мощностью 405 л.с., и 2-литровый двигатель с отдачей 211 сил. По умолчанию Infiniti Q50 имеет задний привод, а в более дорогих комплектациях машина комплектуется полным приводом.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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