Обновленный Infiniti Q50 встал на конвейер
На заводе Infiniti в Точиги (Япония) стартовало производство обновленного варианта седана Q50. Автомобиль появится в продаже на североамериканском авторынке уже этим летом.
Infiniti Q50
Выпускается с 2008 г.
Новый от 1 799 000 до 3 125 000 Р
Салон Q50 украшен красной прострочкой, вставками из матового хрома в центральной панели, а также деталями из черного матового хрома на дверях. В перечень оснащения входят мультимедийная система Infiniti InTouch Services с 8-дюймовым сенсорным экраном.
В гамму моторов вошли 3-литровый агрегат мощностью 405 л.с., и 2-литровый двигатель с отдачей 211 сил. По умолчанию Infiniti Q50 имеет задний привод, а в более дорогих комплектациях машина комплектуется полным приводом.
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Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
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