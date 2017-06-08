8 июня 2017, 08:27

Обновленный Jeep Cherokee проходит тесты

Внедорожник Jeep Cherokee 5 генерации дебютировал 4 года назад, так что пришло время изменить его. В сети уже появились снимки новинки, сделанные фотошпионами.
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На снимках запечатлен автомобиль с измененной внешне оптикой. Фары у новой модели расположатся немного выше текущей генерации, а светодиодные элементы, наоборот, ниже. Задняя часть кузова останется прежней, в отличие от бампера и формы воздухозаборников.
 
По предварительной информации, новинка будет работать с 3,6-литровым мотором V8 и 9-скоростной автоматической коробкой передач.
 
Новинку представят следующей осенью.
 
Добавим, что совсем немного времени осталось до презентации Compass. Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. В паре с ним выступит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.
 
В зависимости от комплектации в список оборудования могут входить системы предупреждения о возможном столкновении, слежения за выходом из полосы движения, контроля «слепых» зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида, система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек безопасности. Также для модели предусмотрены три мультимедийные системы с тачскрином диагональю 5, 7 и 8,4 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
 
Главными конкурентами американской новинки станут BMW X1 и Audi Q3. По габаритам Compass остался прежним, а вот экстерьер и интерьер кроссовера выполнены в стилистике Cherokee. Цены на автомобиль станут известны ближе к дате начала реализации.

Комплектации и технические характеристики

Jeep Cherokee Trailhawk 2.4 АТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин177
Объем двигателя2360
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.0
Загородный цикл6.8
Смешанный цикл8.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
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И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
Docker78
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Docker78
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...обеих бамперов...
Миша
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Обновленный Jeep Cherokee проходит тесты
На снимках запечатлен автомобиль с измененной внешне оптикой. Фары у новой модели расположатся немного выше текущей генерации, а светодиодные элементы, наоборот, ниже. Задняя часть кузова останется прежней, в отличие от бампера и формы воздухозаборников. По предварительной информации, новинка будет работать с 3,6-литровым мотором V8 и 9-скоростной автоматической коробкой передач. Новинку представят следующей осенью. Добавим, что совсем немного времени осталось до презентации Compass. Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. В паре с ним выступит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия. В зависимости от комплектации в список оборудования могут входить системы предупреждения о возможном столкновении, слежения за выходом из полосы движения, контроля «слепых» зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида, система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек безопасности. Также для модели предусмотрены три мультимедийные системы с тачскрином диагональю 5, 7 и 8,4 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Главными конкурентами американской новинки станут BMW X1 и Audi Q3. По габаритам Compass остался прежним, а вот экстерьер и интерьер кроссовера выполнены в стилистике Cherokee. Цены на автомобиль станут известны ближе к дате начала реализации.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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