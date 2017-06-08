8 июня 2017, 08:27
Обновленный Jeep Cherokee проходит тесты
Внедорожник Jeep Cherokee 5 генерации дебютировал 4 года назад, так что пришло время изменить его. В сети уже появились снимки новинки, сделанные фотошпионами.
На снимках запечатлен автомобиль с измененной внешне оптикой. Фары у новой модели расположатся немного выше текущей генерации, а светодиодные элементы, наоборот, ниже. Задняя часть кузова останется прежней, в отличие от бампера и формы воздухозаборников.
По предварительной информации, новинка будет работать с 3,6-литровым мотором V8 и 9-скоростной автоматической коробкой передач.
Новинку представят следующей осенью.
Добавим, что совсем немного времени осталось до презентации Compass. Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. В паре с ним выступит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.
В зависимости от комплектации в список оборудования могут входить системы предупреждения о возможном столкновении, слежения за выходом из полосы движения, контроля «слепых» зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида, система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек безопасности. Также для модели предусмотрены три мультимедийные системы с тачскрином диагональю 5, 7 и 8,4 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Главными конкурентами американской новинки станут BMW X1 и Audi Q3. По габаритам Compass остался прежним, а вот экстерьер и интерьер кроссовера выполнены в стилистике Cherokee. Цены на автомобиль станут известны ближе к дате начала реализации.
Комплектации и технические характеристики
|Jeep Cherokee Trailhawk 2.4 АТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|177
|Объем двигателя
|2360
|Тип трансмисии
|автоматическая, 9-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.0
|Загородный цикл
|6.8
|Смешанный цикл
|8.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Jeep Patriot от Led Zeppelin стоит вдвое дороже
09.01.2008, 21:48
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Jeep Patriot от Led Zeppelin стоит вдвое дороже
09.01.2008, 21:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
...обеих бамперов...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное