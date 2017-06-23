23 июня 2017, 16:23
Обновленный Kia Rio появится в салонах в августе
Дебютные официальные фотографии четвертого поколения Kia Rio для российского рынка опубликованы производителем. Комплектации, цены и более детальная техническая информация будут предоставлены ближе к началу продаж.
На новый Rio устанавливаются новый бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с.. Оба типа двигателей будут работать в паре как с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом».
Габаритные размеры новинки приблизились к границе сегмента С. Колесная база увеличилась на 30 мм и достигла 2 600 мм. Автомобиль стал на 23 мм длиннее предшественника - габаритная длина нового Rio – 4 400 мм, а также на 40 мм шире, ширина составляет 1 740 мм. Высота составляет 1 470 мм, что соответствует аналогичному показателю Rio третьего поколения. Пространство для ног увеличено для пассажиров обоих рядов благодаря большей колесной базе, а на уровне плеч – благодаря увеличенной ширине кузова. Объем багажника составил 480 литров.
В стандартное оснащение вошли система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах.
Добавим, что на Rio приходится более половины продаж бренда в России.
Комплектации и технические характеристики
|KIA Rio Евро-2016 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.6
|Загородный цикл
|4.9
|Смешанный цикл
|5.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
Объявлены цены на новый KIA Cerato Koup
05.12.2013, 06:09
По городскому бездорожью
25.02.2013, 08:15
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
Объявлены цены на новый KIA Cerato Koup
05.12.2013, 06:09
По городскому бездорожью
25.02.2013, 08:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
Светодиоды вообще пора ставить везде и всюду. И забыть про обычные лампы-фонари.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное