23 июня 2017, 16:23

Обновленный Kia Rio появится в салонах в августе

Дебютные официальные фотографии четвертого поколения Kia Rio для российского рынка опубликованы производителем. Комплектации, цены и более детальная техническая информация будут предоставлены ближе к началу продаж.
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  Обновленный Kia Rio появится в салонах в августе KIA Rio Обновленный Kia Rio появится в салонах в августе KIA Rio Обновленный Kia Rio появится в салонах в августе KIA Rio Обновленный Kia Rio появится в салонах в августе
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фото
  
На новый Rio устанавливаются новый бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с.. Оба типа двигателей будут работать в паре как с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом».
 
KIA Rio
Выпускается с 1998 г.
Новый от 601 900 до 871 900 Р
Объявлений: 15534
Отзывов: 7
 
Габаритные размеры новинки приблизились к границе сегмента С. Колесная база увеличилась на 30 мм и достигла 2 600 мм. Автомобиль стал на 23 мм длиннее предшественника - габаритная длина нового Rio – 4 400 мм, а также на 40 мм шире, ширина составляет 1 740 мм. Высота составляет 1 470 мм, что соответствует аналогичному показателю Rio третьего поколения. Пространство для ног увеличено для пассажиров обоих рядов благодаря большей колесной базе, а на уровне плеч – благодаря увеличенной ширине кузова. Объем багажника составил 480 литров.
 
В стандартное оснащение вошли система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. 
Добавим, что на Rio приходится более половины продаж бренда в России.

Комплектации и технические характеристики

KIA Rio Евро-2016 1.6 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.6
Загородный цикл4.9
Смешанный цикл5.9
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
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При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
Bazil
Kia Rio подорожал после обновления
Светодиоды вообще пора ставить везде и всюду. И забыть про обычные лампы-фонари.
taran
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Обновленный Kia Rio появится в салонах в августе
На новый Rio устанавливаются новый бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с.. Оба типа двигателей будут работать в паре как с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом». {{model_620}} Габаритные размеры новинки приблизились к границе сегмента С. Колесная база увеличилась на 30 мм и достигла 2 600 мм. Автомобиль стал на 23 мм длиннее предшественника - габаритная длина нового Rio – 4 400 мм, а также на 40 мм шире, ширина составляет 1 740 мм. Высота составляет 1 470 мм, что соответствует аналогичному показателю Rio третьего поколения. Пространство для ног увеличено для пассажиров обоих рядов благодаря большей колесной базе, а на уровне плеч – благодаря увеличенной ширине кузова. Объем багажника составил 480 литров. В стандартное оснащение вошли система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. Добавим, что на Rio приходится более половины продаж бренда в России.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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