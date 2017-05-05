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5 мая 2017, 11:16

Обновленный кроссовер Brilliance V5 встал на конвейер в Черкесске

Автомобиль получил новый, более мощный двигатель 1,5Т, генерирующий 143 л.с., а также измененный дизайн экстерьера и оптику. Цены на новинку будут объявлены летом, ближе к старту продаж.
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Сейчас у российских дилеров Brilliance еще есть модели V5 текущей генерации, которая в скором будущем перестанет ею быть. Все они выпущены еще в 2015 году. В прошлом году в России автомобилей Brilliance не собиралось, кроме того. поставок из Китая не производилось из-за новых требований по оснащению автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС.
 
На сегодняшний день самой доступной версией кроссовера Brilliance V5 является комплектация Deluxe с «механикой» стоимостью 756 900 рублей. Цена базовой версии Comfort, которая доступна только с автоматической трансмиссией, составляет 781 900 рублей. Автомобиль в максимальном оснащении и с «автоматом» предлагается за 827 900 рублей.
 
Brilliance V5 доступен российским покупателям только с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Он позволяет набрать скорость 100 км/ч за 11,9 сек., расходе топлива на «механике» в загородном режиме езды составляет 6,9 литров на 100 км, максимальная заявленная скорость - 178 км/ч.
Габариты автомобиля – 4 405 мм в длину, 1 800 мм – в ширину, 1 627 мм в высоту, колесная база – 2 630 мм. Объем багажника составляет 430 литров, а при сложенном заднем сиденье увеличивается до 1 254 литров.
 
Дорожный просвет Brilliance V5 составляет 175 мм, минимальный радиус поворота – 5,5 м. Есть руль с электроусилителем, подвеска - передняя McPherson и Н-образная задняя. Кроссовер оснащается системами трэкшн-контроля, курсовой устойчивости ESC, тормозной системы, включающей ABS и систему курсовой стабилизации, дисковыми тормозами на всех колесах, противопробуксовочной системой MASR и др. К средствам пассивной безопасности относятся травмозащитная рулевая колонка, подушки безопасности водителя и пассажира.
 
Добавим также, что накануне сообщалось о прекращении продаж в России модели Brilliance Н230. Это связано с требованиями по оснащению автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС.
 
Модель была востребована, поскольку ее цена была конкурентоспособна на фоне моделей-одноклассников. Так, например, стоимость Brilliance H230 в кузове седан составляла от 459 900 рублей в комплектации Comfort с МКП до 529 900 рублей в комплектации Deluxe с АКП, H230 в кузове хэтчбек предлагался в комплектации Deluxe с АКПП за 514 900 рублей. На сегодняшний день почти все Н230 распроданы, и на складах дилеров остались единичные экземпляры.
 
Таким образом, модельный ряд Brilliance будет представлен на российском рынке двумя моделями – кроссовером V5 и седаном С-класса Brilliance Н530. Кроме того, в компании рассматривают возможность продажи в России компактного кроссовера Brilliance V3, обновленная версия которого была представлена недавно на Шанхайском автосалоне.

Комплектации и технические характеристики

Brilliance V5 1.6 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин110 / 81 при 6000
Объем двигателя1600
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
Городской цикл10
Загородный цикл7.8
Смешанный цикл8.5
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Тест Brilliance V5: баварский костюм
Скока стоит?
Илья
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Отзыв о Brilliance BS6 2007 года
Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
dnestr200
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Обновленный кроссовер Brilliance V5 встал на конвейер в Черкесске
Сейчас у российских дилеров Brilliance еще есть модели V5 текущей генерации, которая в скором будущем перестанет ею быть. Все они выпущены еще в 2015 году. В прошлом году в России автомобилей Brilliance не собиралось, кроме того. поставок из Китая не производилось из-за новых требований по оснащению автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС. На сегодняшний день самой доступной версией кроссовера Brilliance V5 является комплектация Deluxe с «механикой» стоимостью 756 900 рублей. Цена базовой версии Comfort, которая доступна только с автоматической трансмиссией, составляет 781 900 рублей. Автомобиль в максимальном оснащении и с «автоматом» предлагается за 827 900 рублей. Brilliance V5 доступен российским покупателям только с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Он позволяет набрать скорость 100 км/ч за 11,9 сек., расходе топлива на «механике» в загородном режиме езды составляет 6,9 литров на 100 км, максимальная заявленная скорость - 178 км/ч.Габариты автомобиля – 4 405 мм в длину, 1 800 мм – в ширину, 1 627 мм в высоту, колесная база – 2 630 мм. Объем багажника составляет 430 литров, а при сложенном заднем сиденье увеличивается до 1 254 литров. Дорожный просвет Brilliance V5 составляет 175 мм, минимальный радиус поворота – 5,5 м. Есть руль с электроусилителем, подвеска - передняя McPherson и Н-образная задняя. Кроссовер оснащается системами трэкшн-контроля, курсовой устойчивости ESC, тормозной системы, включающей ABS и систему курсовой стабилизации, дисковыми тормозами на всех колесах, противопробуксовочной системой MASR и др. К средствам пассивной безопасности относятся травмозащитная рулевая колонка, подушки безопасности водителя и пассажира. Добавим также, что накануне сообщалось о прекращении продаж в России модели Brilliance Н230. Это связано с требованиями по оснащению автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС. Модель была востребована, поскольку ее цена была конкурентоспособна на фоне моделей-одноклассников. Так, например, стоимость Brilliance H230 в кузове седан составляла от 459 900 рублей в комплектации Comfort с МКП до 529 900 рублей в комплектации Deluxe с АКП, H230 в кузове хэтчбек предлагался в комплектации Deluxe с АКПП за 514 900 рублей. На сегодняшний день почти все Н230 распроданы, и на складах дилеров остались единичные экземпляры. Таким образом, модельный ряд Brilliance будет представлен на российском рынке двумя моделями – кроссовером V5 и седаном С-класса Brilliance Н530. Кроме того, в компании рассматривают возможность продажи в России компактного кроссовера Brilliance V3, обновленная версия которого была представлена недавно на Шанхайском автосалоне.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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