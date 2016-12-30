Обновленный Mercedes-Benz GLE вышел на тесты

Модель практически сразу же попала в объективы фотошпионов. Презентация новинки состоится на автошоу в Сан-Франциско в 2018 году. Продажи начнутся спустя 12 месяцев.
Запечатленный внедорожник является прототипом разрабатываемой модели. На задней части машины есть надпись «W167», а последнее поколение отмечено как «W166». По мнению специалистов, моторный отсек иномарки заполнят 6-цилиндровые или 8-цилиндровые агрегаты с парным турбинным двигателем, зарезервированном для GLE63 от Mercedes-AMG, 9-скоростная АКПП.
Не исключено, что покорять рынок США отправятся гибридные Mercedes-Benz GLE. Стоимость новинки пока неизвестна. Напомним, что в начале декабря нынешнего года актуальная генерация Mercedes-Benz GLE получила тюнинг-пакет от ателье Larte Design.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Запечатленный внедорожник является прототипом разрабатываемой модели. На задней части машины есть надпись «W167», а последнее поколение отмечено как «W166». По мнению специалистов, моторный отсек иномарки заполнят 6-цилиндровые или 8-цилиндровые агрегаты с парным турбинным двигателем, зарезервированном для GLE63 от Mercedes-AMG, 9-скоростная АКПП. Не исключено, что покорять рынок США отправятся гибридные Mercedes-Benz GLE. Стоимость новинки пока неизвестна. Напомним, что в начале декабря нынешнего года актуальная генерация Mercedes-Benz GLE получила тюнинг-пакет от ателье Larte Design.
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