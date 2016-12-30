30 декабря 2016, 17:42

Обновленный Mercedes-Benz GLE вышел на тесты

Модель практически сразу же попала в объективы фотошпионов. Презентация новинки состоится на автошоу в Сан-Франциско в 2018 году. Продажи начнутся спустя 12 месяцев.
Запечатленный внедорожник является прототипом разрабатываемой модели. На задней части машины есть надпись «W167», а последнее поколение отмечено как «W166».  По мнению специалистов, моторный отсек иномарки заполнят 6-цилиндровые или 8-цилиндровые агрегаты с парным турбинным двигателем, зарезервированном для GLE63 от Mercedes-AMG, 9-скоростная АКПП.
 
Не исключено, что покорять рынок США отправятся гибридные Mercedes-Benz GLE. Стоимость новинки пока неизвестна. Напомним, что в начале декабря нынешнего года актуальная генерация Mercedes-Benz GLE получила тюнинг-пакет от ателье Larte Design.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz GLE AMG GLE 63S 4Matic 5.5 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин585
Объем двигателя5461
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл15.7
Загородный цикл9.6
Смешанный цикл11.8
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
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Обновленный Mercedes-Benz GLE вышел на тесты
Запечатленный внедорожник является прототипом разрабатываемой модели. На задней части машины есть надпись «W167», а последнее поколение отмечено как «W166».  По мнению специалистов, моторный отсек иномарки заполнят 6-цилиндровые или 8-цилиндровые агрегаты с парным турбинным двигателем, зарезервированном для GLE63 от Mercedes-AMG, 9-скоростная АКПП. Не исключено, что покорять рынок США отправятся гибридные Mercedes-Benz GLE. Стоимость новинки пока неизвестна. Напомним, что в начале декабря нынешнего года актуальная генерация Mercedes-Benz GLE получила тюнинг-пакет от ателье Larte Design.
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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