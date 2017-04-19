68
19 апреля 2017, 11:02

Обновленный Mercedes-Benz S-Class показали в Китае

Новое поколение флагманского седана представлено в рамках международного автомобильного салона, начавшего свою работу в Шанхае. Фотошпионы проникали в салон новинки несколько дней назад.
^
Обновленный Mercedes-Benz S-Class показали в Китае Mercedes Benz S-класс
Что касается изменений в экстерьере, по сравнению с предыдущей генерацией их немного. Обновлены радиаторная решетка и оптика - как головная, так и на корме. Изменился незначительно рисунок фар и технологии компоновки светодиодных огней. Поставлены новые колесные диски.
 
В салоне наблюдается новое двухспицевое рулевое колесо, экран приборной панели и экран мультимедийной системы, а также 64 цвета подсветки салона и несколько новых вариантов деревянной отделки салона. Стоит упомянуть, что кнопки на руле теперь практически полностью повторяют функционал кнопок смартфона, что наверняка окажется удобным для водителя.
 
Технические характеристики претерпели гораздо больше изменений. Например, появился 6-цилиндровый мотор объемом 3 литра с двумя турбинами, выдающий мощность 362 л.с. Для вариантов S560 доступен битурбированный 4-литровый мотор V8 мощностью 463 л.с. Вместо 5,5-литрового силового агрегата на AMG S63 теперь устанавливается тот же V8, но уже с 603 л.с.
 
S-Class получил усовершенствованные системы активной безопасности и возможности полуавтономного вождения. Седан лучше удерживает полосу движения и способен самостоятельно менять полосы, электроника регулирует скорость движения с учётом данных навигации. Системы автоторможения способны полностью останавливать автомобиль, если водитель не принимает никаких мер, а также может доворачивать руль, помогая водителю избежать столкновения. Электроника способна замедляться, стоять до 30 сек. и возобновлять движение, не требуя вмешательства водителя. Автомобиль предупреждает водителя о дорожных знаках, ограничении скорости и наличии пешеходов на пути.
 
Автомобиль способен настраивать подвеску, ориентируясь на данные с камеры, которая сканирует дорогу и работает на скорости до 180 км/ч даже в сумерках. Кроме того, седан получил функцию, которая наклоняет машину на 2,65 градуса внутрь поворота и тем самым уменьшает центробежные силы, действующие на пассажиров.
 
Обновленный Mercedes-Benz S-Class поступит на европейский рынок в июле 2017 года.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz S-класс AMG S65 L 6.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин630
Объем двигателя5980
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл17.1
Загородный цикл8.6
Смешанный цикл11.9
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес С-класс

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Стали известны новые подробности о седане Mercedes S-Class с индексом W222
а полноприводной модели не будет???
юрий
Что ожидать от нового S-класса от Mercedes, который появится в 2012 году?
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz S-класс
Объявления о продаже Mercedes Benz S-класс
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль S-класс
Обновленный Mercedes-Benz S-Class показали в Китае
Что касается изменений в экстерьере, по сравнению с предыдущей генерацией их немного. Обновлены радиаторная решетка и оптика - как головная, так и на корме. Изменился незначительно рисунок фар и технологии компоновки светодиодных огней. Поставлены новые колесные диски. В салоне наблюдается новое двухспицевое рулевое колесо, экран приборной панели и экран мультимедийной системы, а также 64 цвета подсветки салона и несколько новых вариантов деревянной отделки салона. Стоит упомянуть, что кнопки на руле теперь практически полностью повторяют функционал кнопок смартфона, что наверняка окажется удобным для водителя. Технические характеристики претерпели гораздо больше изменений. Например, появился 6-цилиндровый мотор объемом 3 литра с двумя турбинами, выдающий мощность 362 л.с. Для вариантов S560 доступен битурбированный 4-литровый мотор V8 мощностью 463 л.с. Вместо 5,5-литрового силового агрегата на AMG S63 теперь устанавливается тот же V8, но уже с 603 л.с. S-Class получил усовершенствованные системы активной безопасности и возможности полуавтономного вождения. Седан лучше удерживает полосу движения и способен самостоятельно менять полосы, электроника регулирует скорость движения с учётом данных навигации. Системы автоторможения способны полностью останавливать автомобиль, если водитель не принимает никаких мер, а также может доворачивать руль, помогая водителю избежать столкновения. Электроника способна замедляться, стоять до 30 сек. и возобновлять движение, не требуя вмешательства водителя. Автомобиль предупреждает водителя о дорожных знаках, ограничении скорости и наличии пешеходов на пути. Автомобиль способен настраивать подвеску, ориентируясь на данные с камеры, которая сканирует дорогу и работает на скорости до 180 км/ч даже в сумерках. Кроме того, седан получил функцию, которая наклоняет машину на 2,65 градуса внутрь поворота и тем самым уменьшает центробежные силы, действующие на пассажиров. Обновленный Mercedes-Benz S-Class поступит на европейский рынок в июле 2017 года.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Владикавказ Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG