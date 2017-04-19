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19 апреля 2017, 11:02
Обновленный Mercedes-Benz S-Class показали в Китае
Новое поколение флагманского седана представлено в рамках международного автомобильного салона, начавшего свою работу в Шанхае. Фотошпионы проникали в салон новинки несколько дней назад.
Что касается изменений в экстерьере, по сравнению с предыдущей генерацией их немного. Обновлены радиаторная решетка и оптика - как головная, так и на корме. Изменился незначительно рисунок фар и технологии компоновки светодиодных огней. Поставлены новые колесные диски.
В салоне наблюдается новое двухспицевое рулевое колесо, экран приборной панели и экран мультимедийной системы, а также 64 цвета подсветки салона и несколько новых вариантов деревянной отделки салона. Стоит упомянуть, что кнопки на руле теперь практически полностью повторяют функционал кнопок смартфона, что наверняка окажется удобным для водителя.
Технические характеристики претерпели гораздо больше изменений. Например, появился 6-цилиндровый мотор объемом 3 литра с двумя турбинами, выдающий мощность 362 л.с. Для вариантов S560 доступен битурбированный 4-литровый мотор V8 мощностью 463 л.с. Вместо 5,5-литрового силового агрегата на AMG S63 теперь устанавливается тот же V8, но уже с 603 л.с.
S-Class получил усовершенствованные системы активной безопасности и возможности полуавтономного вождения. Седан лучше удерживает полосу движения и способен самостоятельно менять полосы, электроника регулирует скорость движения с учётом данных навигации. Системы автоторможения способны полностью останавливать автомобиль, если водитель не принимает никаких мер, а также может доворачивать руль, помогая водителю избежать столкновения. Электроника способна замедляться, стоять до 30 сек. и возобновлять движение, не требуя вмешательства водителя. Автомобиль предупреждает водителя о дорожных знаках, ограничении скорости и наличии пешеходов на пути.
Автомобиль способен настраивать подвеску, ориентируясь на данные с камеры, которая сканирует дорогу и работает на скорости до 180 км/ч даже в сумерках. Кроме того, седан получил функцию, которая наклоняет машину на 2,65 градуса внутрь поворота и тем самым уменьшает центробежные силы, действующие на пассажиров.
Обновленный Mercedes-Benz S-Class поступит на европейский рынок в июле 2017 года.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz S-класс AMG S65 L 6.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|630
|Объем двигателя
|5980
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|17.1
|Загородный цикл
|8.6
|Смешанный цикл
|11.9
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Bmw серьезный конкурент
а полноприводной модели не будет???
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
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