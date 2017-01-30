30 января 2017, 16:01

Дилеры ждут обновленный Mitsubishi Outlander в феврале

Кроссовер получил расширенный список оборудования, в который, помимо системы ЭРА-ГЛОНАСС, вошли датчики дождя и света, индикатор уровня омывайки и подогрев рулевого колеса.
Для модификации с 2,4-литровым мотором доступен электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке.
 
За активную безопасность в новом Outlander отвечают система предотвращения столкновений при парковке, система предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, датчики парковки. Как дополнительная опция доступна камера кругового обзора и система контроля слепых зон.
 
В гамму двигателей войдут агрегаты объемом 2 и 2,4 литра. При этом первый будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом, второй - исключительно с полным. Цены стартуют с 1 499 000 рублей, что на 100 000 больше, чем на автомобиль 2016 года.
 
Продажи Outlander 2017 модельного года начнутся у российских дилеров с 1 февраля.
 
Добавим также, что по итогам 2016 года в России продано 16 769 автомобилей Mitsubishi - на 53 % меньше, чем годом ранее. Лидером марки стал кроссовер Outlander с показателем 11 209 ед.

Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 CVT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин167
Объем двигателя2360
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл9.8
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.7
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто Митсубиси, Мицубиси Аутлендер

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Как по мне то 9 литров это норм для такой машины
VVasGaL
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: свет для цветка
I really colnud't ask for more from this article.
Andres
Парижская премьера Mitsubishi Outlander PHEV
Очень жду тест на расход топлива, возможно именно такая гибридная схема окажется доминирующей над всеми остальными вариантами. для меня главный вопрос - расход на 100 км без всяких зарядок от розетки (хотя эта функция тоже весьма полезна)
Артём
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Mitsubishi Outlander
Купить Mitsubishi Outlander 2011 в Москве
735 000 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2010 в Москве
740 000 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2015 в Москве
1 459 000 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2013 в Москве
1 089 000 Р
Купить Mitsubishi Outlander 2004 в Москве
430 500 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Outlander
Дилеры ждут обновленный Mitsubishi Outlander в феврале
Для модификации с 2,4-литровым мотором доступен электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке. За активную безопасность в новом Outlander отвечают система предотвращения столкновений при парковке, система предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, датчики парковки. Как дополнительная опция доступна камера кругового обзора и система контроля слепых зон. В гамму двигателей войдут агрегаты объемом 2 и 2,4 литра. При этом первый будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом, второй - исключительно с полным. Цены стартуют с 1 499 000 рублей, что на 100 000 больше, чем на автомобиль 2016 года. Продажи Outlander 2017 модельного года начнутся у российских дилеров с 1 февраля. Добавим также, что по итогам 2016 года в России продано 16 769 автомобилей Mitsubishi - на 53 % меньше, чем годом ранее. Лидером марки стал кроссовер Outlander с показателем 11 209 ед.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG