Дилеры ждут обновленный Mitsubishi Outlander в феврале
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Кроссовер получил расширенный список оборудования, в который, помимо системы ЭРА-ГЛОНАСС, вошли датчики дождя и света, индикатор уровня омывайки и подогрев рулевого колеса.
Для модификации с 2,4-литровым мотором доступен электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке.
За активную безопасность в новом Outlander отвечают система предотвращения столкновений при парковке, система предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, датчики парковки. Как дополнительная опция доступна камера кругового обзора и система контроля слепых зон.
В гамму двигателей войдут агрегаты объемом 2 и 2,4 литра. При этом первый будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом, второй - исключительно с полным. Цены стартуют с 1 499 000 рублей, что на 100 000 больше, чем на автомобиль 2016 года.
Продажи Outlander 2017 модельного года начнутся у российских дилеров с 1 февраля.
Добавим также, что по итогам 2016 года в России продано 16 769 автомобилей Mitsubishi - на 53 % меньше, чем годом ранее. Лидером марки стал кроссовер Outlander с показателем 11 209 ед.
Очень жду тест на расход топлива, возможно именно такая гибридная схема окажется доминирующей над всеми остальными вариантами. для меня главный вопрос - расход на 100 км без всяких зарядок от розетки (хотя эта функция тоже весьма полезна)
Дилеры ждут обновленный Mitsubishi Outlander в феврале
Для модификации с 2,4-литровым мотором доступен электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке. За активную безопасность в новом Outlander отвечают система предотвращения столкновений при парковке, система предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, датчики парковки. Как дополнительная опция доступна камера кругового обзора и система контроля слепых зон. В гамму двигателей войдут агрегаты объемом 2 и 2,4 литра. При этом первый будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом, второй - исключительно с полным. Цены стартуют с 1 499 000 рублей, что на 100 000 больше, чем на автомобиль 2016 года. Продажи Outlander 2017 модельного года начнутся у российских дилеров с 1 февраля. Добавим также, что по итогам 2016 года в России продано 16 769 автомобилей Mitsubishi - на 53 % меньше, чем годом ранее. Лидером марки стал кроссовер Outlander с показателем 11 209 ед.
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