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3 мая 2017, 12:03

Обновленный Nissan Juke дебютирует осенью

Ранее предполагалось, что дебют кроссовера новой генерации пройдет во II полугодии, но конкретики о дате и месте премьеры не обозначалось. Теперь в компании официально подтвердили, что покажут новинку на автомобильном шоу во Франкфурте в сентябре.
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По предварительным данным, у автомобиля сохранены многие оригинальные дизайнерские решения, при этом некоторые детали в экстерьере все же пересмотрены. Предполагается, что в основу кроссовера будет положена платформа CMF-B, которая используется в модели Micra. Она, в свою очередь, позволит немного увеличить габариты кроссовера.
 
Список оборудования модели Juke пополнится системами помощи водителю, обновится и мультимедийная система. Что касается технических данных модели, то под капотом расположатся двигатели емкостью 1, 1,5 и 1,6 литра.
 
Добавим, что буквально накануне Nissan объявил о старте продаж обновленного кроссовера Terrano 2017 модельного года. Модель получила измененный интерьер, а также дополнительный опции комфорта. Стартовая цена автомобиля составляет 925 000 рублей, а максимальная - 1 220 000 рублей.
 
В его силовую линейку входят 1,6-литровый бензиновый двигатель, развивающий 114 л.с. мощности и 156 Нм крутящего момента. Для версии с передним приводом мотор агрегируется с 5-ступенчатой МКПП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой». Альтернативно предложен 2-литровый 143-сильный агрегат.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Juke 1.6 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин190 / 140 при 5600
Объем двигателя1618
Тип трансмисиимеханика 6
Приводпередний
Городской цикл6.3
Загородный цикл4.2
Смешанный цикл5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Жук, Джук

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Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Обновленный Nissan Juke дебютирует осенью
По предварительным данным, у автомобиля сохранены многие оригинальные дизайнерские решения, при этом некоторые детали в экстерьере все же пересмотрены. Предполагается, что в основу кроссовера будет положена платформа CMF-B, которая используется в модели Micra. Она, в свою очередь, позволит немного увеличить габариты кроссовера. Список оборудования модели Juke пополнится системами помощи водителю, обновится и мультимедийная система. Что касается технических данных модели, то под капотом расположатся двигатели емкостью 1, 1,5 и 1,6 литра. Добавим, что буквально накануне Nissan объявил о старте продаж обновленного кроссовера Terrano 2017 модельного года. Модель получила измененный интерьер, а также дополнительный опции комфорта. Стартовая цена автомобиля составляет 925 000 рублей, а максимальная - 1 220 000 рублей. В его силовую линейку входят 1,6-литровый бензиновый двигатель, развивающий 114 л.с. мощности и 156 Нм крутящего момента. Для версии с передним приводом мотор агрегируется с 5-ступенчатой МКПП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой». Альтернативно предложен 2-литровый 143-сильный агрегат.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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