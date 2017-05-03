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3 мая 2017, 12:03
Обновленный Nissan Juke дебютирует осенью
Ранее предполагалось, что дебют кроссовера новой генерации пройдет во II полугодии, но конкретики о дате и месте премьеры не обозначалось. Теперь в компании официально подтвердили, что покажут новинку на автомобильном шоу во Франкфурте в сентябре.
По предварительным данным, у автомобиля сохранены многие оригинальные дизайнерские решения, при этом некоторые детали в экстерьере все же пересмотрены. Предполагается, что в основу кроссовера будет положена платформа CMF-B, которая используется в модели Micra. Она, в свою очередь, позволит немного увеличить габариты кроссовера.
Список оборудования модели Juke пополнится системами помощи водителю, обновится и мультимедийная система. Что касается технических данных модели, то под капотом расположатся двигатели емкостью 1, 1,5 и 1,6 литра.
Добавим, что буквально накануне Nissan объявил о старте продаж обновленного кроссовера Terrano 2017 модельного года. Модель получила измененный интерьер, а также дополнительный опции комфорта. Стартовая цена автомобиля составляет 925 000 рублей, а максимальная - 1 220 000 рублей.
В его силовую линейку входят 1,6-литровый бензиновый двигатель, развивающий 114 л.с. мощности и 156 Нм крутящего момента. Для версии с передним приводом мотор агрегируется с 5-ступенчатой МКПП, для полноприводной – с 6-ступенчатой «механикой». Альтернативно предложен 2-литровый 143-сильный агрегат.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Juke 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|190 / 140 при 5600
|Объем двигателя
|1618
|Тип трансмисии
|механика 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.3
|Загородный цикл
|4.2
|Смешанный цикл
|5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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