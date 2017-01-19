Обновленный Nissan Qashqai замечен на тестах

По некоторым данным, испытания находятся в финальной стадии, дебют модели 2018 года планируется на моторшоу в Женеве. Напомним, что концепт модели был показан в прошлом году.
После обновления у кроссовера появятся более массивная решетка радиатора в стиле нового Nissan Rogue, переработанные бампера, измененная головная оптика и другие светодиодные секции в задних фонарях. Также в авто будет установлено спортивное рулевое колесо с планкой и штатный мультимедийный комплекс с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.
Топовая версия кроссовера получит систему ProPilot, которая позволяет переложить некоторые функции исключительно на автоматику автомобиля, например, Qashqai сможет ехать самостоятельно при обгоне или перестроении в другой ряд. Однако эта система пока не является полноценным автопилотом, управление машиной остается за водителем.
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
После обновления у кроссовера появятся более массивная решетка радиатора в стиле нового Nissan Rogue, переработанные бампера, измененная головная оптика и другие светодиодные секции в задних фонарях. Также в авто будет установлено спортивное рулевое колесо с планкой и штатный мультимедийный комплекс с поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Топовая версия кроссовера получит систему ProPilot, которая позволяет переложить некоторые функции исключительно на автоматику автомобиля, например, Qashqai сможет ехать самостоятельно при обгоне или перестроении в другой ряд. Однако эта система пока не является полноценным автопилотом, управление машиной остается за водителем.
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