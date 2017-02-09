9 февраля 2017, 11:28

Обновленный Nissan X-Trail покажут в Женеве

Презентация кроссовера запланирована в рамках автомобильного салона, где могут быть представлены и другие новинки. Такими сведениями поделились официальные представители бренда.
Новинка имеет бензиновый и дизельный двигатель объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 сек. Известно. Что обновленный вариант оснащен иным, чем прежде, передним бампером, решеткой радиатора и колесными дисками, а также задними габаритными огнями.
Рулевое колесо выполнено в стиле Nissan GT-R.
 
Внешний вид автомобиля также получил отдельные изменения. Осветительные приборы на машине выполнены на основе OLED-технологии. В салоне разработчики поместили аналоговый тахометр и спидомер.

Комплектации и технические характеристики

Nissan X-Trail XE 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин144
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.2
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
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Тест Nissan X-Trail: долой стереотипы!
Ну хоть красивый :)
taran
Начинаются поставки Nissan X-Trail российской сборки
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
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Обновленный Nissan X-Trail покажут в Женеве
Новинка имеет бензиновый и дизельный двигатель объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 сек. Известно. Что обновленный вариант оснащен иным, чем прежде, передним бампером, решеткой радиатора и колесными дисками, а также задними габаритными огнями.Рулевое колесо выполнено в стиле Nissan GT-R. Внешний вид автомобиля также получил отдельные изменения. Осветительные приборы на машине выполнены на основе OLED-технологии. В салоне разработчики поместили аналоговый тахометр и спидомер.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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