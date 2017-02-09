Обновленный Nissan X-Trail покажут в Женеве

Презентация кроссовера запланирована в рамках автомобильного салона, где могут быть представлены и другие новинки. Такими сведениями поделились официальные представители бренда.
Новинка имеет бензиновый и дизельный двигатель объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 сек. Известно. Что обновленный вариант оснащен иным, чем прежде, передним бампером, решеткой радиатора и колесными дисками, а также задними габаритными огнями.
Рулевое колесо выполнено в стиле Nissan GT-R.
Внешний вид автомобиля также получил отдельные изменения. Осветительные приборы на машине выполнены на основе OLED-технологии. В салоне разработчики поместили аналоговый тахометр и спидомер.
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Новинка имеет бензиновый и дизельный двигатель объемом 8,5 и 5,3 литра соответственно. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 сек. Известно. Что обновленный вариант оснащен иным, чем прежде, передним бампером, решеткой радиатора и колесными дисками, а также задними габаритными огнями.Рулевое колесо выполнено в стиле Nissan GT-R. Внешний вид автомобиля также получил отдельные изменения. Осветительные приборы на машине выполнены на основе OLED-технологии. В салоне разработчики поместили аналоговый тахометр и спидомер.
В избранное