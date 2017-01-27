27 января 2017, 17:25
Обновленный Nissan Z покажут в Токио
Машина будет принадлежать к семейству Z, а ее официальное представление запланировано на осень этого года. Старт продаж запланирован на вторую половину 2019 года.
В качестве силовой установки на Nissan Z выступит 3-литровый твинтурбированный V6 с отдачей в 400 л.с. Базовая версия будет укомплектована обычной V6 мощностью 300 л.с.
Не так давно в сети появились первые фото новинки, по которым можно сделать вывод, что салон автомобиля будет просторным с некоторыми изменениями в структуре панели приборов.
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Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
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