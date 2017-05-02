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2 мая 2017, 12:07
Обновленный Opel Corsa получит новую платформу
Модель будет основана на платформе EMP2, которая создавалась специалистами Peugeot-Citroen. Пересмотренная архитектура новинки позволит сэкономить на разработке узлов и агрегатов.
По инсайдерским данным, Opel Corsa сделают похожим на Peugeot 208, который также переживет смену поколений в 2019 году.
Отметим, что после того, как Группа PSA приняла в свою семью бренд Opel, инженеры начали готовить новинки с применением технологий французского концерна.
Так, новый Crossland X, по сути, стал близнецом Peugeot 2008, а представленный Grandland X напоминает Peugeot 3008. Первенцем станет кроссовер Grandland X, который покажут на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.
В основу вседорожника ляжет модульная платформа PSA, на которой построены Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. В длину автомобиль достигнет 4 477 мм, в ширину — 1 844 мм, а в высоту — 1 636 мм. Размер колесной базы достигнет 2 675 мм, а объем багажного отсека модели составит внушительные 514 литров (при сложенных спинках кресел – 1 652 литра).
Скорее всего, в силовую линейку Grandland X войдут 130-165-сильные бензиновые двигатели объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также дизели мощностью до 180 «лошадей». Аналогичную линейку имеет кроссовер Peugeot 3008. Вместо полноприводной трансмиссии на кроссовер установят систему Grip Control, которая контролирует работу стабилизации и противобуксовочной системы.
В перечень оснащения автомобиля войдут адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов. На европейском авторынке вседорожный Opel поборется за покупателей с Nissan Qashqai.
Комплектации и технические характеристики
|Opel Corsa OPC
|Год выпуска, с
|2011
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом
|Мощность, л.с./ об/мин
|192/5850
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|На передние колеса
|Городской цикл
|9,8
|Загородный цикл
|5,9
|Смешанный цикл
|7,3
|Топливо
|Бензин А-95
|Все характеристики
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На лобовом стекле.
Сам то на чем ездишь?
плохо разобрать какая у неё посадка, что низковата.
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