Обновленный Peugeot 3008 на российском рынке ждут в мае
Вконтакте
Facebook
Цены, комплектации новинки будут анонсированы позже, а старт продаж запланирован на 1 мая, сообщает пресс-служба Peugeot Россия. Известно, что автомобиль разработан на новой платформе EMP2.
Внедорожные качества модели обеспечивает система Advanced Grip Control с 5 режимами (обычный, снег, грязь, песок, ESP OFF) и Hill Assist Descent Control (HADC), система помощи при движении под большим уклоном.
Дизайн новинки включает двухцветную окраску кузова, изогнутую подоконную линию, хромированные акценты, длинный плоский капот, дефлекторы в передних крыльях, обновленные бампера, арки и обвесы дверей. Широкая хромированная решетка радиатора с логотипом бренда и новая оптика напоминают о стиле производителя.
Все двигатели для 3008 соответствуют стандарту Euro 5. Объем бензинового мотора составляет 1,6 литра, мощность - 150 л.с. Настройки были оптимизированы, чтобы сократить выбросы СО2 и уменьшить расход топлива. Новый 2-литровый 150-сильный дизель развивает крутящий момент 370 Нм. Оба двигателя доступны только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
У меня Пежо-3008 дизель АТ.Брал в 2012 году новым в салоне в максимальной комплектации.До сегодняшнего дня пробег 76000км.За все время возникла одна проблема ступичные подшипники (менял 4 раза, три из которых по гарантии) .Движок реально классный.Крутит как сумасшедший.Максимальный ход 2около 200 км/ ...
хотелось бы отметить работу менеджеров по продажам в Пежо в Челябинске. Я четыре (!) раза заезжала к челябинскому диллеру "Леонар Авто". Рассматривала 3008 и вдоль, и поперек, и посидела в машине, и в багажник залезла... Ни один из менеджеров ни разу не подошел ко мне! Приезжала в разные дни в разное ...
Я покупал здесь.Заказал обратный звонок, задал все "каверзные" вопросы.... заказал тест-драйв.... В-общем, купил.
Первые впечатления: этот "европеец" ближе моему мироощущению чем "японцы" и "корейцы" (довелось и на них поездить)
Обновленный Peugeot 3008 на российском рынке ждут в мае
Внедорожные качества модели обеспечивает система Advanced Grip Control с 5 режимами (обычный, снег, грязь, песок, ESP OFF) и Hill Assist Descent Control (HADC), система помощи при движении под большим уклоном.{{material_117229}}Дизайн новинки включает двухцветную окраску кузова, изогнутую подоконную линию, хромированные акценты, длинный плоский капот, дефлекторы в передних крыльях, обновленные бампера, арки и обвесы дверей. Широкая хромированная решетка радиатора с логотипом бренда и новая оптика напоминают о стиле производителя. Все двигатели для 3008 соответствуют стандарту Euro 5. Объем бензинового мотора составляет 1,6 литра, мощность - 150 л.с. Настройки были оптимизированы, чтобы сократить выбросы СО2 и уменьшить расход топлива. Новый 2-литровый 150-сильный дизель развивает крутящий момент 370 Нм. Оба двигателя доступны только с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
В избранное