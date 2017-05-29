29 мая 2017, 17:11

Обновленный Peugeot 408 представлен в России

Модель давно завоевала популярность в C-сегменте. Свежую генерацию отличает список оснащения, включая мультимедийную систему SMEG в некоторых комплектациях.
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Обновленный Peugeot 408 представлен в России Peugeot 408

В салоне 408, как обещают его создатели, будет одинаково комфортно и водителю, и пассажирам. Облик автомобиля приведен в соответствие с другими моделями производителя. В частности, 408 теперь имеет новые головные фары, хромированную решетку радиатора, логотип в виде льва на фронтальной части и хромированную отделку противотуманных фар с LED-дневными ходовыми огнями.

Линейка силовых агрегатов 408 пополнилась новым бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 115 л.с., который агрегатируется с технологичной автоматической трансмиссией EAT6. Благодаря технологии Quick Shift она позволяет быстро переключать передачи, а конвертер, в свою очередь, снижает скорость работы двигателя на более высоких передаточных числах, что улучшает динамику.

Peugeot 408
Выпускается с 2012 г.
Новый от 971 000 до 1 208 000 Р
Объявлений: 242
Отзывов: 3

Модель получила в качестве опции аудиосистему SMEG, которая входит в стандартное оборудование для третьего уровня (Allure), где также опционально доступна навигационная система SMEG. Базовая мультимедийная система включает поддержку Bluetooth и USB. Версии с аудиосистемой или навигационной системой SMEG оборудуются 7-дюймовым сенсорным экраном с функцией Mirror Screen, поддерживающей протоколы Mirror Link и Carplay для устройств на базе Android и iOS.

Дополнительно авто комплектуется датчиками дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией освещения в поворотах.

Новый 408 будет представлен на российском рынке в комплектациях Access, Active и Allure.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot 408 Style 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин114
Объем двигателя1560
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.2
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.0
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Peugeot 408
Пежо 408. Бензин, двигатель 1.2 кажется.. ручная кпп. Все гуд. одно скажу брать надо с подогревом нижней части стекла.
Роман
Peugeot проведет аукцион автомобилей
Трейд-ин в моде уже по полной. Сложно назвать тех, кто еще не пользуется. КТо-то очень ленивый разве что.
taran
Отзыв о Peugeot 408 2012 года
Боже мой!!!!! Тест драйв меня добил. Как представлю что не смогу купить - рыдаю!!!!!
Ольга85
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Обновленный Peugeot 408 представлен в России
В салоне 408, как обещают его создатели, будет одинаково комфортно и водителю, и пассажирам. Облик автомобиля приведен в соответствие с другими моделями производителя. В частности, 408 теперь имеет новые головные фары, хромированную решетку радиатора, логотип в виде льва на фронтальной части и хромированную отделку противотуманных фар с LED-дневными ходовыми огнями.Линейка силовых агрегатов 408 пополнилась новым бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 115 л.с., который агрегатируется с технологичной автоматической трансмиссией EAT6. Благодаря технологии Quick Shift она позволяет быстро переключать передачи, а конвертер, в свою очередь, снижает скорость работы двигателя на более высоких передаточных числах, что улучшает динамику.{{model_3131}}Модель получила в качестве опции аудиосистему SMEG, которая входит в стандартное оборудование для третьего уровня (Allure), где также опционально доступна навигационная система SMEG. Базовая мультимедийная система включает поддержку Bluetooth и USB. Версии с аудиосистемой или навигационной системой SMEG оборудуются 7-дюймовым сенсорным экраном с функцией Mirror Screen, поддерживающей протоколы Mirror Link и Carplay для устройств на базе Android и iOS.Дополнительно авто комплектуется датчиками дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией освещения в поворотах. Новый 408 будет представлен на российском рынке в комплектациях Access, Active и Allure.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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