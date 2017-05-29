Обновленный Peugeot 408 представлен в России
В салоне 408, как обещают его создатели, будет одинаково комфортно и водителю, и пассажирам. Облик автомобиля приведен в соответствие с другими моделями производителя. В частности, 408 теперь имеет новые головные фары, хромированную решетку радиатора, логотип в виде льва на фронтальной части и хромированную отделку противотуманных фар с LED-дневными ходовыми огнями.
Линейка силовых агрегатов 408 пополнилась новым бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 115 л.с., который агрегатируется с технологичной автоматической трансмиссией EAT6. Благодаря технологии Quick Shift она позволяет быстро переключать передачи, а конвертер, в свою очередь, снижает скорость работы двигателя на более высоких передаточных числах, что улучшает динамику.
Модель получила в качестве опции аудиосистему SMEG, которая входит в стандартное оборудование для третьего уровня (Allure), где также опционально доступна навигационная система SMEG. Базовая мультимедийная система включает поддержку Bluetooth и USB. Версии с аудиосистемой или навигационной системой SMEG оборудуются 7-дюймовым сенсорным экраном с функцией Mirror Screen, поддерживающей протоколы Mirror Link и Carplay для устройств на базе Android и iOS.
Дополнительно авто комплектуется датчиками дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией освещения в поворотах.
Новый 408 будет представлен на российском рынке в комплектациях Access, Active и Allure.
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot 408 Style 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|114
|Объем двигателя
|1560
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.2
|Загородный цикл
|4.3
|Смешанный цикл
|5.0
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное