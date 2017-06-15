15 июня 2017, 12:31
Обновленный пикап Toyota Hilux вышел на российские дороги
В интернет-источниках опубликованы снимки рестайлингового пикапа Toyota Hilux, который проходил испытания на дорогах Тольятти. Машина была покрыта камуфляжной защитой.
Модель была замечена в Автозаводском районе Тольятти, снимки мгновенно попали в сеть. Подробную информацию о версии для российского рынка пока не раскрывают. Стоит отметить, что на дорогах уже не впервые был замечен данный пикап, который до сих пор не презентован официально. Также в городе проводились испытания кроссовера Toyota C-HR. Обе модели ездили с бельгийскими номерами.
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По неподтвержденной информации, на автомобильном рынке новый Toyota Hilux будет доступен в следующем году.
Ожидается, что обновленный пикап получит измененную оптику, бампер, а также радиаторную решетку. В салоне, вероятно, также произойдут изменения, а вот силовая линейка, скорее всего, останется прежней.
Добавим, что по данные аналитического агентства «Автостат», в секторе пикапов на первом месте по продажам Toyota Hilux, на втором - УАЗ Пикап, на третьем - Mitsubishi L200.
Только в прошлом году в России продано 9 500 ед. пикапов, что на 21,1 % меньше, чем годом ранее.
Вырвавший лидерство Toyota Hilux в 2016 году продан в России в количестве 3 670 ед., что на 2,4 % меньше, чем в 2015 году. На 2 место поднялся УАЗ Пикап, реализация которого составила 3 254 автомобиля, показав рост на 9,5 %. На 3 позицию рейтинга опустился прежний лидер - Mitsubishi L200 (1 517 ед.; -60,8 %).
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Hilux Стандарт 2.4 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|пикап
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|2393
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.9
|Загородный цикл
|6.4
|Смешанный цикл
|7.3
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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