15 июня 2017, 12:31

Обновленный пикап Toyota Hilux вышел на российские дороги

В интернет-источниках опубликованы снимки рестайлингового пикапа Toyota Hilux, который проходил испытания на дорогах Тольятти. Машина была покрыта камуфляжной защитой.
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Обновленный пикап Toyota Hilux вышел на российские дороги Toyota Hilux
Модель была замечена в Автозаводском районе Тольятти, снимки мгновенно попали в сеть. Подробную информацию о версии для российского рынка пока не раскрывают. Стоит отметить, что на дорогах уже не впервые был замечен данный пикап, который до сих пор не презентован официально. Также в городе проводились испытания кроссовера Toyota C-HR. Обе модели ездили с бельгийскими номерами.
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Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое ...
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По неподтвержденной информации, на автомобильном рынке новый Toyota Hilux будет доступен в следующем году.
 
Ожидается, что обновленный пикап получит измененную оптику, бампер, а также радиаторную решетку. В салоне, вероятно, также произойдут изменения, а вот силовая линейка, скорее всего, останется прежней.
Добавим, что по данные аналитического агентства «Автостат», в секторе пикапов на первом месте по продажам Toyota Hilux, на втором - УАЗ Пикап, на третьем - Mitsubishi L200.
 
Только в прошлом году в России продано 9 500 ед. пикапов, что на 21,1 % меньше, чем годом ранее.
 
Вырвавший лидерство Toyota Hilux в 2016 году продан в России в количестве 3 670 ед., что на 2,4 % меньше, чем в 2015 году. На 2 место поднялся УАЗ Пикап, реализация которого составила 3 254 автомобиля, показав рост на 9,5 %. На 3 позицию рейтинга опустился прежний лидер - Mitsubishi L200 (1 517 ед.; -60,8 %).

Комплектации и технические характеристики

Toyota Hilux Стандарт 2.4 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя2393
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.9
Загородный цикл6.4
Смешанный цикл7.3
ТопливоДТ
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Отзывы по теме
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
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Рамиль
Отзыв о Toyota Hilux 1991 года
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
lyubov161966
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Обновленный пикап Toyota Hilux вышел на российские дороги
Модель была замечена в Автозаводском районе Тольятти, снимки мгновенно попали в сеть. Подробную информацию о версии для российского рынка пока не раскрывают. Стоит отметить, что на дорогах уже не впервые был замечен данный пикап, который до сих пор не презентован официально. Также в городе проводились испытания кроссовера Toyota C-HR. Обе модели ездили с бельгийскими номерами.{{material_117945}}По неподтвержденной информации, на автомобильном рынке новый Toyota Hilux будет доступен в следующем году. Ожидается, что обновленный пикап получит измененную оптику, бампер, а также радиаторную решетку. В салоне, вероятно, также произойдут изменения, а вот силовая линейка, скорее всего, останется прежней.Добавим, что по данные аналитического агентства «Автостат», в секторе пикапов на первом месте по продажам Toyota Hilux, на втором - УАЗ Пикап, на третьем - Mitsubishi L200. Только в прошлом году в России продано 9 500 ед. пикапов, что на 21,1 % меньше, чем годом ранее. Вырвавший лидерство Toyota Hilux в 2016 году продан в России в количестве 3 670 ед., что на 2,4 % меньше, чем в 2015 году. На 2 место поднялся УАЗ Пикап, реализация которого составила 3 254 автомобиля, показав рост на 9,5 %. На 3 позицию рейтинга опустился прежний лидер - Mitsubishi L200 (1 517 ед.; -60,8 %).
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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