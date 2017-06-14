14 июня 2017, 11:28
Обновленный Porsche 911 GT2 RS получил экстрим-версию
Технических данных о новинке в открытых источниках практически нет. Внешне авто получило множество деталей от купе GT3 RS, но есть и то, что прежде не применялось.
Площадкой для презентации суперкара Porsche911 GT2 RS стала конференция Xbox E3. Экстремальный автомобиль представляли компании Porsche, Microsoft и Turn 10 Studio.
По предварительной информации, которая требует подтверждения официальными лицами, модель будет приводиться в движение 3,8-литровым агрегатом, мощность которого составляет 640 л.с. и 750 Нм пикового крутящего момента. До скорости 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 2,5 сек., максимальная скорость составляет 300 км/ч.
Однако производительность мотора может быть и выше. Впрочем, пока это только предположения, требующие проверки.
Добавим, всего несколько месяцев назад публике представлен Porsche 911 GTS. Официальная презентация состоялась в рамках автошоу в Детройте. Споткар получил полный и задний привод. Его приводит в движение турбированный силовой агрегат объемом 3 литра, генерирующий 444 л.с. Он может трудиться в тандеме с 7-диапазонной АКПП или же «роботом».
Новинка выпущена в вариантах кузова «кабриолет», «купе» и «тарга».
Автомобиль оснащен системой активного управления подвеской, при необходимости клиренс можно уменьшить на 10 мм. Даже начальная комплектация модели получила дополнения из пакета Sport Chrono, в частности, спортивную выпускную систему и динамическую опору двигателя.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|580
|Объем двигателя
|3800
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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