14 июня 2017, 11:28

Обновленный Porsche 911 GT2 RS получил экстрим-версию

Технических данных о новинке в открытых источниках практически нет. Внешне авто получило множество деталей от купе GT3 RS, но есть и то, что прежде не применялось.
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Площадкой для презентации суперкара Porsche911 GT2 RS стала конференция Xbox E3. Экстремальный автомобиль представляли компании Porsche, Microsoft и Turn 10 Studio.
 
По предварительной информации, которая требует подтверждения официальными лицами, модель будет приводиться в движение 3,8-литровым агрегатом, мощность которого составляет 640 л.с. и 750 Нм пикового крутящего момента. До скорости 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 2,5 сек., максимальная скорость составляет 300 км/ч.
 
Однако производительность мотора может быть и выше. Впрочем, пока это только предположения, требующие проверки.
 
Добавим, всего несколько месяцев назад публике представлен Porsche 911 GTS. Официальная презентация состоялась в рамках автошоу в Детройте. Споткар получил полный и задний привод. Его приводит в движение турбированный силовой агрегат объемом 3 литра, генерирующий 444 л.с. Он может трудиться в тандеме с 7-диапазонной АКПП или же «роботом».
 
Новинка выпущена в вариантах кузова «кабриолет», «купе» и «тарга».
 
Автомобиль оснащен системой активного управления подвеской, при необходимости клиренс можно уменьшить на 10 мм. Даже начальная комплектация модели получила дополнения из пакета Sport Chrono, в частности, спортивную выпускную систему и динамическую опору двигателя.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580
Объем двигателя3800
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл12.1
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
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Обновленный Porsche 911 GT2 RS получил экстрим-версию
Площадкой для презентации суперкара Porsche911 GT2 RS стала конференция Xbox E3. Экстремальный автомобиль представляли компании Porsche, Microsoft и Turn 10 Studio. По предварительной информации, которая требует подтверждения официальными лицами, модель будет приводиться в движение 3,8-литровым агрегатом, мощность которого составляет 640 л.с. и 750 Нм пикового крутящего момента. До скорости 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 2,5 сек., максимальная скорость составляет 300 км/ч. Однако производительность мотора может быть и выше. Впрочем, пока это только предположения, требующие проверки. Добавим, всего несколько месяцев назад публике представлен Porsche 911 GTS. Официальная презентация состоялась в рамках автошоу в Детройте. Споткар получил полный и задний привод. Его приводит в движение турбированный силовой агрегат объемом 3 литра, генерирующий 444 л.с. Он может трудиться в тандеме с 7-диапазонной АКПП или же «роботом». Новинка выпущена в вариантах кузова «кабриолет», «купе» и «тарга». Автомобиль оснащен системой активного управления подвеской, при необходимости клиренс можно уменьшить на 10 мм. Даже начальная комплектация модели получила дополнения из пакета Sport Chrono, в частности, спортивную выпускную систему и динамическую опору двигателя.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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